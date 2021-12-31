Пристрій, який має бути у кожного просунутого українця – NAS система для файлів та мультимедіа

Багато українців пам’ятають свою кімнату, яка була буквально забита різними CD та DVD дисками із програмами, фільмами, іграми. На жаль, лазерні диски вже вийшли з моди і використовуються лише в тих сферах, де немає стабільного доступу до інтернету. Зараз практично все можна завантажити та зберегти собі. І виникає резонне питання – якщо раніше були диски, то де зберігати файли зараз?





Будь-який зовнішній жорсткий диск – це добре, але незручно тим, що по можливості його потрібно фізично підключати до ПК. Постійно підключати накопичувач – минуле століття. Тримати архів своїх файлів на комп’ютері, який більшу частину часу увімкнено — теж не варіант, є ризики втрати даних. То що робити користувачеві?

Які є варіанти?

Використовувати DAS – дискове сховище на кілька дисків. Мінус його в тому, що пристрій як зовнішній диск підключається до ПК при необхідності. Підняти сервер на старому комп’ютері. Ідея хороша, але громіздка. А якщо потрібно багато дисків? Використання NAS. Саме про цю технологією ми і розповімо.

NAS є універсальним сервером для зберігання будь-яких даних. В редакції GSMinfo стоїть NAS Synology DS420+, тому саме про нього і розповімо. Пристрій є невеликим комп’ютером з чотирма відсіками для накопичувачів.

Усередині 2-х ядерний Celeron на 2 Ghz та 2 гігабайти ОЗУ, яку ще можна розширити. Цієї потужності більш ніж достатньо для всіх завдань, адже базується система на операційній системі DiskStation Manager (DSM), яка створена компанією Synology для NAS.

Навіщо можна використовувати цю залізяку?

У ролі сховища файлів. Система підтримує роботу у режимах RAID 0,1,5,6,10. Ризик втрати даних буде зведений до мінімуму при правильному налаштуванні;

У ролі мультимедійного центру. Можна підключати до всіх пристроїв, які підтримують DLNA або Plex. До того ж програмне забезпечення підтримує завантаження торентів, а це означає, що окремий ПК не потрібен;

У ролі сервера для запису відео з IP камер (до 25 пристроїв);

У ролі сервера для малого офісу – є підтримка принтерів.

Багатьом може здатися, що це так складно, що потрібний спеціаліст, який налаштує систему. Порадуємо – NAS має велику кількість вбудованого програмного забезпечення, а вся взаємодія з пристроєм відбувається через звичайний браузер у діалоговому режимі. NAS можна налаштувати як зовнішній доступ (з інтернету), так і всередині мережі. Наприклад, перебуваючи поза домом, можна підключитися по ФТП до свого сервера і забрати потрібні файли. Зручно!

NAS Synology DS420+ підійде якщо ви:

Маєте домашній аудіо-відео архів та хочете, щоб доступ до нього був максимально спрощений;

Фотограф, дизайнер, відеооператор, блогер, контентмейкер;

Власник невеликої фірми.

До речі, вартість NAS від Synology починається від 5000 гривень і залежить переважно від кількості слотів під накопичувачі.