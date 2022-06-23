Чи справді Xiaomi Band 7 можна назвати кращим фітнес трекером?

Компанія Xiaomi вважається засновником тренду на фітнес-браслети і до наших днів вона утримує лідерство в цій ніші. Доступність, практичність і функціональність цих пристроїв сподобалися спортсменам, гікам, мандрівникам і багатьом іншим‍.





Ці пристрої всього за кілька років пройшли безліч трансформацій: з кожною новою презентацією нам пропонували все більше можливостей, так що кількість прихильників електроніки, що носиться, з кожним роком зростала. Новий Mi Band 7 цілком складе конкуренцію деяким моделям смарт-годинників і вже точно обійде їх у питаннях ергономіки та автономності.

Презентація шостої версії істотно змінила ринок фітнес-трекерів, а сьома, напевно, буде зразком для наслідування для конкурентів.

Дизайн та ергономіка

Як і мріяли користувачі Mi Band 6, екран нового браслета трохи збільшили – тепер це майже безрамкова матриця, яка здатна вмістити ще більше даних. Як і раніше, дисплей виконаний за технологією Amoled, і Always on Display також буде доступним.

Ремінцю приділили чимало уваги: приємний на дотик, легкий і гіпоалергенний матеріал практично непомітний у повсякденному використанні. До того ж, ви завжди можете вибрати альтернативний аксесуар під свій стиль або спосіб життя.

Новинка порадує яскравими кольорами ремінців. Тепер з коробки на вас чекає не тільки чорний аксесуар, а й білий, рожевий, блакитний, зелений і оранжевий.

Щільність пікселів Mi Band 7 збільшилася разом з діагоналлю, яка тепер становить 1,62 дюйма. А кількість точок на дюйм досягла 326 штук, що цілком можна порівняти з характеристиками екранів сучасних бюджетних смартфонів.

Ще одна важлива особливість екрану Mi Band 7 – підтримка динамічних шпалер. У фірмовому магазині в рамках програми Zepp Life ви знайдете кілька варіантів фонових малюнків та анімацій. А найвибагливіші покупці в Google Play відшукають програми для встановлення кастомних циферблатів на будь-який смак.

Функціональні особливості браслета

Базові повсякденні опції не зазнали змін із попередньою версією: на дисплеї ви можете читати повідомлення зі смартфона, контролювати погоду (а завдяки модулю GPS прогнози будуть максимально коректними), керувати медіапрогравачем на сполученому телефоні.

Спуск затвора камери з екрану фітнес-браслету також нікуди не подівся. Як і в ранніх моделях, браслет отримав захист від вологи 5 АТМ, яка оберігає від впливу води навіть при зануренні на значну глибину.

Приємним бонусом стане автономність фітнес-трекера з посиленою батареєю на 180 мАг. Навіть за максимальної активності всіх датчиків і модулів можна розраховувати приблизно на 14 днів використання пристрою без живлення.

Спортивні можливості

Шанувальникам активного способу життя сподобається збільшення кількості спортивних програм до 120 штук. З Mi Band 7 ви зможете контролювати свою активність за будь-яких вправ, видів спорту і просто в русі. Також доступні 4 професійні режими та опція автоматичного старту тренування на випадок, якщо ви забудете запустити фіксацію перед виконанням вправ.

Браслет запропонує більш тонкий моніторинг якості сну та відновлення, ніж був реалізований у попередніх конфігураціях. Є і розумний будильник, який підлаштовує час пробудження під певні фази сну, щоб уникнути стресу.

І зазвичай для пристроїв цього класу браслет оснастили датчиком рівня кисню в крові. Цей параметр моніторять і професійні спортсмени, та користувачі, які стежать за своїм здоров’ям.

Спеціальний калькулятор, який базується на підрахунку кількості споживання кисню під час та після фізичної активності, допоможе скоригувати програму тренувань, щоб досягти потрібного результату: набору маси або схуднення. До того ж ходять чутки, що контроль насичення крові киснем та вібрація за його зниження допоможе тим, хто сильно хропе ночами.

Конфігурації та ціни

Пристрій буде доступний у стандартній комплектації та з підтримкою модуля NFC для безконтактних платежів. Звичайний браслет запропонують купити за 36 доларів, а версія NFC коштуватиме 42 долари.

Виходить, що новинка отримала свіжі опції та можливості, а в ціні зовсім не виросла порівняно з Mi Band 6. Так що якщо це ваш перший подібний апаратик або ви шукаєте заміну третьому чи четвертому поколінню, покупка для вас буде однозначно вигідною.

Підсумки

Зміни в новинці не зроблять революцію в електроніці, що носиться, але в порівнянні з попередньою моделлю, Mi Band 7 став практичнішим, функціональнішим і красивішим.