Стало відомо, чи можна навчитися фотогенічності

Людей ділять на фотогенічних і нефотогенічних. Але ми вважаємо цей підхід помилковим. Просто хтось працює над своєю фотогенічністю, а хтось залишається затиснутим і невпевненим в собі протягом усього життя. Вчимося робити модельне обличчя на знімках разом.





Коли ми даємо поради щодо позування, нам часто пишуть, що це марно. Людина або фотогенічна з народження, або ні – третього не дано. Але ми на всі сто відсотків впевнені, що це не так.

Можливо, хтось дійсно фотогенічний з народження. Тут і ідеальна зовнішність з будь-яких ракурсів, і розкутість, і впевненість в собі. Все це дозволяє виходити відмінно на будь-яких фотографіях, навіть незапланованих. Але це лише маленький відсоток людей. Всі інші працюють над своєю фотогенічністю. Так, над нею можна працювати, заявляємо з повною впевненістю.

В чому тут справа? А в тому, що часто люди не відчувають себе привабливими під час фотосесії. Погодьтеся, нам частенько буває страшно дивитися на отримані знімки. І ми вже заздалегідь просимо друзів нікуди не викладати «цей жах». Проте, досить просто додати крапельку впевненості в собі і попрацювати зі своїм обличчям перед дзеркалом. Що ми маємо на увазі? Зараз пояснимо.

Інста-моделі не просто так завжди добре виглядають навіть на випадкових знімках. Повірте, якби ви побачили їх старі знімки, коли вони тільки починали, то відразу впізнали б в них себе.

Щоб набути впевненості в собі під час зйомки, треба знайти свої вигідні ракурси і навчитися особливим модельним прийомам. Обов’язково перед дзеркалом або дивлячись в селфі-камеру. Через кілька років роботи над собою, ви вже знатимете всі свої вигідні ракурси, тому інших свідомо уникатимете. Хіба що, випадково може вийти якась хохма в русі. Але нічого страшного в цьому немає.

Модельне обличчя

Серед інста-блогерів зараз ходить невеликий лайфхак з приводу того, як зробити модельний вираз обличчя для фотосесії. Звучить все досить просто:

посміхаємося на повний рот, добре так посміхаємося, з зубами;

тримаємо посмішку і піднімаємо брови;

залишаємо брови піднятими і повністю прибираємо посмішку, зробивши серйозний вираз обличчя.

замальовка автора

Готово. Те, що вийшло в результаті – і є взагалі модельне обличчя. Якщо чесно, зробити це не так просто. Коли прибираєш посмішку, то на автоматі брови відпускаються слідом за губами. Але спробувати варто. Після декількох разів ви зрозумієте, в чому фішка, і зможете робити такий вираз обличчя буквально одним помахом.

Ви запитаєте: чому не можна просто взяти і підняти брови? Навіщо така складна схема? Резонне питання, який ми теж задавали, як і ви. Але придивившись, зрозуміли, що різниця є. Якщо просто підняти брови, обличчя не стане модельним. Справа ось у чому: коли ми посміхаємося на повний зубний ряд, наші очі теж посміхаються. І коли ми прибираємо посмішку, залишаючи тільки підняті брови, то очі все одно продовжують посміхатися. А це дуже важливо, адже сумний погляд – головний ворог фотографій (якщо в цьому немає якоїсь творчої задумки автора).

Привідкритий рот

Хвилююча тема, яка до цих пір викликає безліч суперечок. Одні люблять фотографії з відкритим ротом, інші готові рвати і метати, коли хтось знову відкриває рот на фотографіях.

Деякі готові навіть судити про розумові здібності людей за наявністю фотографій з відкритим ротом. Ми особисто натрапляли на статті, в яких мало не з наукової точки зору розповідали, що відкритий рот на фотографіях – ознака порожнечі в голові. Доказова база у таких наукових досліджень, звичайно, відсутня.

Якщо дивитися на це з точки зору фотографій, то відкритий рот знімає скутість з обличчя, робить його розслабленим і чуттєвим. Звичайно, не потрібно відкривати рот так, ніби збираєтеся з’їсти шаурму або поглинути цілий всесвіт. Досить зовсім трохи розімкнути губи, знявши напругу з нижньої частини обличчя.

Знову ж, не обов’язково робити це на кожній фотографії. Можливо, в подальшому ви навчитеся знімати напругу і без відкритого рота. Але, як показує практика, навіть звичайна легка усмішка у новачків і невпевнених у собі людей виглядає натягнуто і ненатурально. Тому відкритий рот стає для багатьох першим кроком до усвідомлення своєї фотогенічності.

Варто відзначити, що навіть топові фотографи часто просять своїх моделей відкрити рот, щоб зняти скутість. Але лише злегка відкрити, це важливий фактор, про який багато хто забуває.

Куточки губ і сумне обличчя

Як ми вже сказали, сумне обличчя – головний ворог ваших фотографій. Якщо у вас поганий настрій, то краще взагалі відкласти фотосесію і навіть не робити селфі. З похмурим обличчям вам не сподобається жодне фото, а настрій впаде ще сильніше. Якщо настрою фотографуватися немає, всюди виходить сумне і апатичне обличчя.

Якщо з настроєм все нормально, то вчимося прибирати нейтрально-сумний вираз обличчя. Куточки губ завжди тримаємо злегка піднятими, навіть якщо збираємося зробити фотографію з серйозним виразом обличчя. І не забуваємо посміхатися очима.

Опущені куточки губ додають нам відразу 10-15 років до реального віку. А якщо додати сюди сумовитий погляд і похмурі брови, то сміливо можна записувати себе в бабусі чи дідусі. І нічого поганого в бабусях немає, але, погодьтеся, ніхто не хоче виглядати старше за свій реальний вік. Тому потрібно працювати над собою, розслаблятися і прибирати непотрібну зневіру з обличчя.

Не дивимося в камеру

Якщо вам не подобаються ваші фотографії, спробуйте наступного разу не дивитися в камеру. Можна зробити більш романтичний знімок, просто надіславши погляд кудись у далечінь. Можливо, саме вам піде такий романтичний і загадковий образ.

Досвідчені моделі можуть спокійно дивитися в камеру і відчувати себе впевнено на фотографіях. Вони вчаться цьому роками. Але я пишу цю статтю не для досвідчених моделей, а для самих звичайних людей, які хочуть добре виходити на знімках. Найчастіше вони відчувають себе ніяково і скуто, якщо дивляться прямо в камеру. Саме тому радимо відвести погляд убік і забути про те, що поруч стоїть фотограф або подруга з телефоном.

Можна і зовсім закрити очі. На початковому етапі це може сильно допомогти. Так можна побороти страх перед камерою і навчилася розслаблятися під час фотосесії.

Шукайте свій ракурс

Про це ми говорила вже сотню раз, і скажемо ще раз. Постійно шукайте свої вигідні ракурси та робочу сторону. В подальшому потрібно переборювати себе і вчитися працювати навіть з неробочою стороною. Так, звучить дивно. Але варто періодично спеціально робити такі фото, з часом вони виходитимуть все краще і краще.

Робіть селфі, дивіться у дзеркало – шукайте свою робочу сторону. Знайдіть ті ракурси і те становище обличчя, коли ви собі подобаєтеся на всі сто відсотків. Комусь треба трохи опустити голову, а комусь – підняти. Всі ми різні, і не потрібно копіювати чужі фотографії та чужі ракурси. Шукайте свої.