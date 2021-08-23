Які монстри населяли Землю 200 мільйонів років тому

Ми звикли вважати, що динозаври були першими, хто населяв нашу планету. Але живність на Землі рясніла ще до появи рептилій. Археологічні розкопки проводяться вже кілька століть. Вчені знаходять предків динозаврів і за допомогою комп’ютерного проектування відтворюють зовнішній вигляд монстрів.





У наш час достеменно відомо про деякі чудовиська. Давайте їх розглянемо.

Циногнат

Вчені вважають, що циногнат мешкав на нашій планеті близько 250-ти мільйонів років тому. Крім цифр, дослідники встановили зовнішність тварини і її відмінні риси.

Зріст тварини був значний. Він досягав розміру дорослого вовка. Тварина мала коротку шерсть, потужні лапи і велику щелепу хижака. Його зуби були пристосовані для полювання: шматування, перекушування шиї і кісток травоїдних особин. Розмір іклів можна порівняти з іклами великої собаки, прабатьком якої циногнат може і бути.

Артроплевр

Ви помічали дуже схожих на цього чудовиська комах у себе вдома або дачі? Можливо, ці мерзенні багатоніжки і були їх родичами.

Артоплеври жили на Землі близько 340 мільйонів років тому. Зовнішній вигляд тварини дійсно лякає, особливо, якщо врахувати його величезний розмір. Доросла особина досягала 183 сантиметри в довжину! Можливо, саме розмір тварини і особливості скелета артоплеври дозволяли йому переносити важкі природні умови.

Однак дослідники припускають, що на загибель виду вплинуло зниження кисню в атмосфері, але не виключають, що причина зникнення травоїдних тварин могла бути й інша.

Метопозавр

Тварина дуже схоже на тритона і жабу. І дійсно метопозавр є їх прямим нащадком. Рептилія жила на Землі близько 201 мільйона років тому і представляла велику небезпеку для риб.

Довжина метопозавра була не меншою двох метрів. Паща покрита рядами зубів. Кінцівки тварини розвинені. Це говорить про те, що предок тритона проводив великий час за полюванням у воді.

Іностранцевія

Хижак жив близько 252 мільйонів років тому і представляв клас терапсид. Іностранцевія був нащадком нинішніх ссавців. Про це нам говорить і зовнішній вигляд тварини.

Іностранцевія виростала до 3,5 метрів в довжину, що навіть за мірками динозаврів було досить багато. Ікла були основним інструментом для видобутку їжі. Величезна щелепа з 15-сантиметровими зубами допомагали тварині перегризати горло, відривати шматки м’яса і навіть «зламувати» панцири. Крім того, мабуть найбільші хижаки того часу, уміли швидко бігати і володіли відмінним слухом.

Диметродон

Диметродон дуже схожий на динозавра, тому він часто потрапляє в колекцію іграшок і попкорнові блокбастери. Однак рід монстрів вимер за 40-50 мільйонів років до появи на землі древніх істот.

Вчені вважають, що Диметродона з’явилися на нашій планеті 295-272 мільйона років тому і були мало не найбільшими м’ясоїдними. Зріст тварин досягав майже 5-и метрів, хоча були і невеликі особини.

Тіло хижака було захищене товстим шаром шкіри і колючим вітрилом, сформованим з клітин хребта. Наріст служив для маскування, шлюбних ігор і терморегуляції. Диметродон жив не в пустелі, яким він часто зображується в книгах, а поблизу озер і високих лісів, адже раціон хижака становили прісноводні акули і інші риби. Завдяки своїм гострим зубам із зазублинами Диметродон міг з легкістю знищувати і пережовувати жертву.

Звичайно, це не всі монстри, які населяли нашу планету до динозаврів. Розкопки ведуться постійно і ми щороку дізнаємося про нових древніх хижаків. Одне лише можна сказати з упевненістю: добре, що ми живемо в такий час, в якому напад тварини на людину є рідкістю. Нам залишається лише насолоджуватися природою і не забувати за нею доглядати.