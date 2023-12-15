Який смартфон купити замість iPhone 15: кращі альтернативи на Android

Дивишся на iPhone 15 і розумієш, але це чудовий смартфон — з гарною камерою, яскравим дисплеєм, добре налаштованою і стабільною операційною системою. Крім того, не «лопата», що для 2023 року рідкість. Бігом у магазин? Стривайте.

Заходиш з іншого боку і жахаєшся – гаджет, який коштує 800 доларів, розчаровує нікчемною частотою оновлення екрану 60 Гц, повільною зарядкою, малим об’ємом флеш-пам’яті (в базі 128 ГБ – просто несерйозно).

Ви не готові миритися з обмеженнями? Раціонально. Тим більше, альтернативи на Android, і не тільки Android, є. Про них і розповімо.

HUAWEI P60 Pro

За ті ж гроші (або навіть дешевші), що просять за iPhone 15, можна взяти флагманський HUAWEI P60 Pro. Це, між іншим, лідер у рейтингу камерофонів DxoMark. У нього потрійна, а не подвійна тильна камера, куди швидша зарядка, сучасний екран із високою частотою оновлення, купа оперативної та постійної пам’яті.

Що зупиняє? HarmonyOS без сервісів Google… Але якщо ви готові миритися з деякими обмеженнями, це винятковий смартфон.

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE в півтора рази дешевше за iPhone 15. Це збалансований субфлагман під керуванням операційної системи Android з однією з кращих користувальницьких оболонок One UI. У Galaxy S23 FE чудова камера, гідний час автономної роботи, але дещо застарілий дизайн.

Також можна розглянути: базовий Samsung Galaxy S23 (менший і потужний).

Sony Xperia 5V

У Sony Xperia 5 V, як і в iPhone 15, компактний корпус і подвійна тильна камера з такою самою роздільною здатністю сенсорів, 48 і 12 Мп. На боці японця дуже соковитий OLED із кадровою частотою 120 Гц, стильний дизайн та слот для картки пам’яті microSD. В Україні смартфон коштує приблизно стільки, скільки iPhone 15.

Google Pixel 8

Свіжий базовий Pixel на чистому Android – альтернатива простому iPhone від Google. У «Пікселя» компактний 6,2-дюймовий екран з піковою яскравістю 2000 нит, як і в iPhone 15, але з нормальною для дорогого смартфону частотою оновлення 120 Гц. Камера ззаду теж подвійна, і, судячи з тестів, знімає відмінно.

Samsung Galaxy Z Flip5

У закритому вигляді компактний, у розкритому — великий. Хороша альтернатива iPhone 15 для тих, хто готовий до експериментів із форм-фактором. Це стильна розкладачка зі швидким чіпом, великим об’ємом ОЗУ та ПЗУ, дивовижними камерами та аж двома функціональними дисплеями. Виходить набагато більше смартфона за ті самі гроші!