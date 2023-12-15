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Який смартфон купити замість iPhone 15: кращі альтернативи на Android

15.12.2023
iPhone 15

Дивишся на iPhone 15 і розумієш, але це чудовий смартфон — з гарною камерою, яскравим дисплеєм, добре налаштованою і стабільною операційною системою. Крім того, не «лопата», що для 2023 року рідкість. Бігом у магазин? Стривайте. 

Заходиш з іншого боку і жахаєшся – гаджет, який коштує 800 доларів, розчаровує нікчемною частотою оновлення екрану 60 Гц, повільною зарядкою, малим об’ємом флеш-пам’яті (в базі 128 ГБ – просто несерйозно). 

Ви не готові миритися з обмеженнями? Раціонально. Тим більше, альтернативи на Android, і не тільки Android, є. Про них і розповімо. 

Кращі альтернативи iPhone 15

HUAWEI P60 Pro

За ті ж гроші (або навіть дешевші), що просять за iPhone 15, можна взяти флагманський HUAWEI P60 Pro. Це, між іншим, лідер у рейтингу камерофонів DxoMark. У нього потрійна, а не подвійна тильна камера, куди швидша зарядка, сучасний екран із високою частотою оновлення, купа оперативної та постійної пам’яті. 

HUAWEI P60 Pro

Що зупиняє? HarmonyOS без сервісів Google… Але якщо ви готові миритися з деякими обмеженнями, це винятковий смартфон.

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE в півтора рази дешевше за iPhone 15. Це збалансований субфлагман під керуванням операційної системи Android з однією з кращих користувальницьких оболонок One UI. У Galaxy S23 FE чудова камера, гідний час автономної роботи, але дещо застарілий дизайн.

Samsung Galaxy S23 FE

Також можна розглянути: базовий Samsung Galaxy S23 (менший і потужний). 

Sony Xperia 5V

У Sony Xperia 5 V, як і в iPhone 15, компактний корпус і подвійна тильна камера з такою самою роздільною здатністю сенсорів, 48 і 12 Мп. На боці японця дуже соковитий OLED із кадровою частотою 120 Гц, стильний дизайн та слот для картки пам’яті microSD. В Україні смартфон коштує приблизно стільки, скільки iPhone 15. 

Sony Xperia 5V

Google Pixel 8

Свіжий базовий Pixel на чистому Android – альтернатива простому iPhone від Google. У «Пікселя» компактний 6,2-дюймовий екран з піковою яскравістю 2000 нит, як і в iPhone 15, але з нормальною для дорогого смартфону частотою оновлення 120 Гц. Камера ззаду теж подвійна, і, судячи з тестів, знімає відмінно. 

Google Pixel 8

Samsung Galaxy Z Flip5

У закритому вигляді компактний, у розкритому — великий. Хороша альтернатива iPhone 15 для тих, хто готовий до експериментів із форм-фактором. Це стильна розкладачка зі швидким чіпом, великим об’ємом ОЗУ та ПЗУ, дивовижними камерами та аж двома функціональними дисплеями. Виходить набагато більше смартфона за ті самі гроші!

Samsung Galaxy Z Flip5

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15.12.2023
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