Чому кар’єра в ІТ все більше залежить від уміння розмовляти

Влаштуватись на роботу в IT, особливо у великі компанії, не маючи хороших софт-скіллів, стало помітно складніше. А розвинути їх, як виявилося, часом складніше, ніж технічні «харди». GSMinfo розібралося з питанням про те, що тепер перевіряють на співбесідах

У нульові та десяті для роботодавців першорядне значення мали технічні навички претендентів на IT-спеціальності. За останні десять років ситуація повністю змінилася. Великий бізнес поряд з IT-компаніями почав розвивати власну експертизу в технологіях. Роботодавці почали звертати увагу на комунікативні здібності претендентів, їх уміння працювати в команді, швидко адаптуватися до умов, що змінюються.

Soft skills (або м’які навички) тепер не менш важливі, ніж технічні. А перевіряти їх стали нерідко вже на початковому етапі відбору: у кандидатів запитують, як вони вирішили б ту чи іншу конфліктну ситуацію, перевіряють, наскільки вони ініціативні тощо.

Звідки прийшов тренд

Існує стереотипна думка, що для айтішників розвинені soft skills не такі вже й важливі, і що підвищена увага до них — скоріше мода, ніж реальна необхідність. Однак якщо ви ходите на співбесіди, то не могли не помітити змін.

Справа в тому, що зараз більшість компаній використовують гнучкі техніки розробки, наприклад, Agile. Робота з ними вимагає від фахівців хоч би базових софт-скіллів.

Також увага до софт-скіллів зросла через поширення аутстаффінгу – коли співробітники IT-компанії працюють у рамках проекту у команді замовника. Зазвичай розробники, які працюють безпосередньо в продуктових командах, проходять стадію звикання під час тривалого онбордингу, після чого кілька років займаються одним проектом в тому самому колективі. А ось аутстаффінг потребує вміння швидко адаптуватися до умов роботи у новій команді. Тому компанії, які надають спеціалістів на проекти, тепер майже на рівних розвивають «харди» (навчають співробітників актуальному технологічному стеку) та прищеплюють базові soft skills (проводять майстер-класи, лекції, мітапи).

Які софт-скіли потрібні айтішнику

1. Комунікація.

Стереотипний образ «нелюдимого» айтішника залишився у минулому — настав час командної роботи. Тому на перший план вийшли комунікативні навички. Саме вони визначають, наскільки успішно складеться співпраця з колегами, менеджментом, клієнтами.

На старті роботи будь-якому фахівцю важливо не лише ознайомитися з його кодовою базою, правилами розробки та загальними принципами, але й зуміти швидко порозумітися з колегами. Це дозволить влитися до колективу за короткий час. Якщо взаємодія не вдасться вибудувати, то фахівець ризикує не тільки залишитися віч-на-віч із проблемами, які неминуче виникають у будь-якій роботі, а й навіть неправильно зрозуміти якесь завдання. Зрештою, це впливає і на ефективність співробітника, і на успіх проекту в цілому.

Крім того, айтішникам сьогодні потрібно спілкуватися не лише з колегами, а й з клієнтами, керівництвом, інвесторами, щоб розповісти про те, як рухається проект, які рішення та чому обрано, які результати отримано. Тому ще одна важлива комунікативна навичка — уміння зрозуміло пояснювати технічно складні речі людям, далеким від теми. А щоб презентацію уважно слухали та вірно всі зрозуміли, важливо вміти грамотно говорити та володіти голосом. Ця навичка допоможе і у розвитку власних ідей та проектів: хороший пітч з логічною аргументацією здатний привернути увагу клієнта чи інвестора.

2. Впевненість у собі.

Синдромом самозванця найчастіше страждають навіть кваліфіковані фахівці, за плечима яких багато успішно реалізованих проектів. Відсутність страху і вміння відстоювати свою думку теж важливий soft skill. Невпевнений у собі фахівець навряд чи зможе аргументувати свої рішення, навіть якщо повністю впевнений у своїй правоті.

Сфера IT орієнтована на бізнес та його потреби. Тому важливо вміти ставити правильні питання, які допоможуть з’ясувати потреби клієнта, цілі проекту, поринути у завдання. Щоб вийшов хороший продукт, розробнику потрібно розуміти бізнес та проблеми замовника. Тоді він зможе запропонувати оптимальні рішення, а впевненість у собі допоможе їх відстояти.

3. Гнучкість та адаптивність.

Здатність швидко освоювати нове, працювати за умов стислих термінів — це навички, потреба у яких визначило швидкий розвиток ІТ. Багато галузях відбувається глобальна трансформація, що з цифровізацією економіки, необхідністю прискореного імпортозаміщення. У зв’язку з переходом на нові продукти ІТ-фахівці переучуються на актуальний стек. У таких умовах навчання стає однією з ключових навичок для фахівця, який хоче розвиватися у професії, будувати кар’єру.

Не менше значення має й здатність працювати за умов стислих термінів. При цьому важливо, щоб робота у стресових умовах не впливала на працездатність та продуктивність.

Як розвивати soft skills

Нерідко soft skills вважають уродженими якостями, але це справедливо лише частково. Їх можна успішно розвивати, хоч і складніше, ніж технічні.

Справа в тому, що така робота завжди пов’язана з особистісними змінами. Щоб сформувати стійку комунікативну навичку чи впевненість у собі, недостатньо просто читати книги чи слухати лекції. Щоб знання перетворилися на вміння, потрібна практика, життєвий досвід, час зрештою. Більше значення в освоєнні м’яких навичок має зворотний зв’язок з інших людей, але вирішальне — осмислення та рефлексія.

У нас є невелика порада-лайфхак із цього приводу: періодично ставте себе на місце інших членів команди, особливо в непростій ситуації, щоб краще зрозуміти, як та чи інша людина бачить її, з яких міркувань діє. Також важливо не соромитися ставити запитання, уточнювати чужу думку.