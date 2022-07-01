Що являють собою дисплеї з роздільною здатністю 16К та чи стануть вони затребуваними на ринку

Екрани з роздільною здатністю 16K сьогодні вже на стадії розробки. Але чи потрібний вам такий телевізор у вітальні? У будинках по всьому світу тільки починають з’являтися телевізори з роздільною здатністю екрану 4K, а хтось готовий пристойно доплатити за чіткіше зображення формату 8K, але виробники вже думають, як би ще поліпшити якість картинки. Наступним кроком, ймовірно, буде роздільна здатність 16K.





Ми майже нічого не знаємо про такі екрани, крім того, що вони будуть мати приголомшливу щільність пікселів і стануть стандартом для надвеликих телевізорів. Проте до цього ще далеко. Отже, що ж являє собою роздільна здатність 16K, чого від неї очікувати і, що ще важливіше, коли вона буде доступною для споживачів?

Що таке 16К

Роздільну здатність екрану вище HD маркетологи стали називати зрозумілими назвами, які говорили самі за себе, 16K – не виняток. Це позначення відповідає приблизно 16 000 пікселів по горизонталі, а якщо бути точним, то на даному етапі йдеться поки що про цифру у 15360×8640, рівно в чотири рази більше пікселів, ніж у формату 8K, і в 16 разів більше пікселів, ніж у 4K.

На сьогодні у продажу немає жодного телевізора з подібною роздільною здатністю, але це не означає, що концепція не вивчається. Наприклад, популярний YouTube-канал Linus Tech Tips показав, як виглядають ігри з роздільною здатністю 16K, підключивши до комп’ютера одночасно 16 моніторів 4K. Для цього також підійдуть чотири 8K-монітори.

Що ж до реальних екранів 16K, з’явилися їхні прототипи. Наприклад, на виставці Touch Taiwan Display у 2018 році компанія Innolux представила 100-дюймовий 16K-дисплей, а Sony на виставці NAB роком пізніше продемонструвала величезний 783-дюймовий екран. Проте комерційне виробництво поки що не запущене.

Чому пристроїв з 16К немає у продажу

У випадку з роздільною здатністю 8K перший телевізор надійшов у продаж у 2015 році і коштував нечуваних 133 000 доларів, але з того часу ціни різко впали. Виникає питання: якщо виробники вже багато років грають із концепцією 16K (перший прототип був представлений ще у 2018 році), що заважає хоча б одному з них запустити серійний випуск з огляду на те, що на дворі вже 2022 рік?

Якщо коротко, то хтось зрештою обов’язково це зробить (врешті-решт технологія перебуває в розробці), але компанії особливо не поспішають виводити новий формат на ринок, оскільки для більшості людей це, мабуть, нічого не змінить.

Річ у тім, що збільшення щільності пікселів після певної точки починає призводити до зменшення віддачі від фактичної різниці в роздільній здатності, яку може помітити око людини. Поставте 4K-телевізор з діагоналлю 50 дюймів поряд з 8K-телевізором з аналогічною діагоналлю, і, якщо сильно не придивлятися, швидше за все, ви не помітите різниці в якості зображення. Саме тому екрани 8K зазвичай випускають у розмірах від 70 до 100 дюймів.

Таким чином, щоб повністю оцінити зображення 16K і відрізнити його від 8K, вам доведеться купити гігантський телевізор на всю стіну. Подібні екрани більше підійдуть для кінотеатрів, великих офісів або цифрового рекламного щита, а ось для будинку – навряд чи.

16К це не практично, хоча й видовищно

Екрани з роздільною здатністю 16K рано чи пізно з’являться на ринку. Але як тільки їх випустять, не поспішайте списувати свій щойно придбаний 100-дюймовий 8K-телевізор і бігти за новинкою. Швидше за все, ви не помітите різниці у зображенні, якщо 16K-екран буде такого ж розміру.

Сьогодні виробники телевізорів зосереджені на інших способах покращення якості картинки. Наприклад, більш точне перенесення кольорів і ефективне енергоспоживання значно підвищать якість зображення, навіть при тій же роздільній здатності 4K/8K.