Швидкий екран: чи варто переплачувати за додаткові герци

Один із останніх трендів на ринку смартфонів – дисплеї з підвищеною частотою оновлення. При цьому багато користувачів не зовсім розуміють сенс цієї фічі і дивуються – а чи варто за неї переплачувати? Відповідь на це питання у нашому матеріалі.





Чи варто переплачувати за екран із підвищеною герцовкою

Однозначно відповісти на це питання не можна, оскільки все залежить від уподобань користувача. Якщо йому достатньо і 60 Гц – переплачувати особливого сенсу немає, але якщо хочеться максимального плавного зображення в іграх та інтерфейсі – тут варто цілитися в бік гаджетів, у яких встановлені екрани з 90, 120 або навіть 144 Гц.

Щоправда, є один нюанс. Реалізувати всі особливості дисплея зі збільшеною герцовкою бюджетні телефони навряд чи зможуть — їхнього заліза банально не вистачить, щоб ігри видавали відповідну частоту кадрів на секунду. Так що, якщо ви хочете плавної картинки в іграх – доведеться купувати девайс з дуже потужним процесором і достатню кількість оперативної пам’яті.

Ще один момент – під час роботи з підвищеною герцовкою екран споживає більше заряду батареї, що негативно позначається на автономності. Тому якщо вам потрібно, щоб телефон жив далеко від розетки якомога довше, ймовірно, варто придивитися до телефонів зі стандартними дисплеями.

Які високогерцеві екрани бувають?

В основному всі сучасні телефони з підвищеною герцовкою оснащуються або IPS, або OLED, або AMOLED панелями. Перший варіант зустрічається у бюджетніших пристроях, тоді як рештою двома оснащуються флагмани. Різниця в панелях є і значна — якість зображення краща у OLED, як і контрастність, насиченість і яскравість зображення.

Єдиний мінус OLED-панелей – ШИМ, тобто мерехтіння дисплея. Якщо ви сприйнятливі до нього, варто купувати гаджет із IPS-екраном.

Також високогерцові дисплеї відрізняються самою герцовкою. Найпопулярніші варіанти: 90, 120 та 144 Гц. Різниця між ними у тому, як часто оновлюється дисплей. Чим більший показник — тим плавнішим буде картинка.