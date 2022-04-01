5 гаджетів, які переживуть технологічний апокаліпсис

Дивно, але у світі швидкої моди та одноразових речей все ще можна знайти пристрої, здатні працювати дуже довго, і хто знає, можливо, пережити навіть катастрофу. Причому, на відміну від більш сучасних гаджетів, їх складніше відключити або заблокувати ззовні.





1. Старий телефон чи смартфон

Не будемо повторювати жарти про кнопкові телефони, здатні пережити навіть ядерний вибух. Але нам вдалося включити смартфон , куплений більше 10 років тому — і він навіть працює. Не вийшло лише змінити дату в налаштуваннях – у ньому так і залишився 2010 рік.

І якщо ви побоюєтеся, що ваш сучасний гаджет у якийсь момент перетвориться на умовну цеглу, то спробуйте знайти свій старий мобільний пристрій. Так, в ньому напевно буде ємнісний екран, а то й зовсім кнопки, а ще може знадобитися поміняти акумулятор. Зате у вас залишиться можливість дзвонити, а якщо пощастить, то навіть вийти в інтернет.

2. MP3-плеєр

Ми вже звикли до музичних стрімінгових сервісів та до того, що музику можна слухати практично на будь-якому гаджеті. Але іноді непогано мати збережені треки прямо в пам’яті пристрою, щоб ніхто не міг обмежити доступ до них .

На цей випадок і знадобиться старий MP3-плеєр : якщо його вдасться увімкнути, то він може прослужити ще довго. Щоправда, пісні до нього доведеться завантажувати через провід.

3. Дротові навушники

Бездротові навушники – дуже зручна річ, але їхня робота залежить від заряду батареї, і ще вони швидко виходять з ладу .

Тим часом якісні дротяні навушники відрізняються завидною живучістю: вони цілі, поки цілі їх дроти. У них не сяде акумулятор і вони не відключаться посеред композиції або розмови. А ще вони підійдуть до старого плеєра або смартфона, в яких зберігся роз’єм 3,5 мм. І, нарешті, ви не нервуватимете, що втратите дорогоцінний навушник, який заплутається в одязі або вилетить при бігу.

4. Старий фотоапарат

Ми вже звикли робити фото на смартфоні, але уявіть, що у вас в руках знову телефон з 2009 року з розмитими піксельними кадрами. Тут на допомогу прийде компактний фотоапарат , яким ви успішно користувалися десять-п’ятнадцять років тому. Такі пристрої досі видають непогану картинку, можна оновити батарею і дати старій камері друге життя.

5. Ретро-приставка

Навіть якщо апокаліпсис не настане, ми вже знаємо, що можуть бути ситуації, коли просто не вдасться купити Xbox та PlayStation та сплатити нові ігри до них.

Але якщо у вас збереглася приставка Dendy , то проблема вирішена. Картриджі з іграми досі можна купити на сайтах перепродажу старих речей. А значить, вдасться віддатись ностальгії та пограти, наприклад, у Super Mario Bros.

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