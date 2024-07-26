Xiaomi Redmi Note 13 pro 4g.  Чи просто заміни скло окремо в Києві?

У 2023 році в Китаї випустили лінійку телефонів Note Pro вже 13 серії



Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5g

Redmi Note 13 Pro Plus

Якщо ви думаєте що це десь схожі телефони які відрізняються тільки антеною 5g то ви глибоко помиляєтесь!

Це зовсім різні телефони. З зовсім різними екранами та процесорами

Особливості заміни скла для Redmi Note 13 pro 4g

Сьогодні інженери Сервісного центру МайстерФон продемонструють заміну скла для версії 4G телефон Xiaomi Redmi Note 13 pro 4G. Він значно дешевший чим версія 5G і найбільше розповсюджений в Києві та Україні.

У відділення сервісного центру МайстерФон (МастерФон) в Шевченківському районі пр Берестейський 33/1 в липні 2024 року був прийнятий в ремонт телефон Redmi Note 13 pro 4g модель 23117RA68G.



В телефоні скло тріснуло у лівому верхньому кутку. Але сенсор продовжував працювати а екран показувати!



Клієнту було запропоновано три варіанти на вибір

Заміну оригінального дисплейного модуля з рамкою – за 4950 грн

Заміну Олед копії екрану 4250 грн

Заміну скла окремо до Redmi Note 13 pro 4g – за 1350 грн

Так як у клієнта було скрутне фінансове становище , та і взагалі він вирішив трохи зекономити грошей. То вибрали варіант заміна скла окремо.



Скло екрану було не сильно робите і матриця дисплею лишилася повністю неушкодженою.

Тому весь процес заміни пройшов достатньо швидко.



Етапи заміни скла Redmi Note 13 Pro 4g



На першому етапі ремонту Redmi Note 13 pro була знята задня кришка.



А потім для успішної заміни скла повністю розбираємо телефон.



Легесенько зрізаємо скло екрану.

Та відокремлюємо екран від рамки

На екрани xiaomi з 2023 року в 13 серії встановлені матриці типу Soft Oled.

Якщо з матриці зрізати скло вона гнеться та звертається в трубочку.



Soft Oled матриці це нове покоління від Сяомі. Порівняно з матрицями Hard Oled які були встановлені в 10 та 11 серіі (Redmi Note 10 pro, Redmi Note 11 pro) вони м’які та стійкі до механічних пошкоджень.



Результат по заміні скла Redmi Note 13 pro 4g

Після заміни скла вийшов ось такий красень 😊

Акційні пропозиції Сервісного центру МайстерФон з ремонту телефонів в Шевченківському та Дніпровському районі Києва.



1.Акція на ремонт телефонів Xiaomi



Заміна Екрану Redmi Note 12 Pro 4G (сервісний оригінал з рамкою, парткод 5600010K6A00)

Ціна – 5850 грн



Заміна Дисплейний модуль Redmi Note 12 Pro 5G (сервісний оригінал з рамкою 5600010M1600)

Ціна – 4800 грн



Заміна Дисплейний модуль Redmi Note 13 Pro Tarnish (сервісний оригінал з рамкою 56000300N600)

Ціна – 4950 грн



Замніа Дисплейний модуль Redmi Note 13 Tarnish (сервісний оригінал з рамкою 56000400N700)

ціна – 4350 грн





2. Акція на ремонт телефонів Samsung

Заміна Дисплей Samsung G980 Cosmic Grey S20 (GH82-22123A) сервісний оригінал у зборі з рамкою 9200 грн



Заміна Шлейф Samsung G980 S20 додатковий міжплатний (оригінал) 1100 грн



Заміна Шлейф Samsung G980 S20 основний міжплатний (оригінал) 980 грн



Заміна скла Samsung A51 SM-A515– 1050 грн



Заміна скла Samsung A52 SM-A525 – 1100 грн



3. Акція на ремонт телефонів Huawei



Акумулятор Huawei P Smart 2019 POT-LX1 POT-LX2 POT-LX3 POT-L21

Акумулятор оригінал 3400 mAh регулярні поставки в наш сервісний центр Ціна: 830 грн з встановленям

Акумулятор Huawei P Smart Plus / Nova 3i INE-LX21 INE-L21 (оригінал) Акумулятор оригінал 3340 mAh Ціна: 850 грн з встановленям

АКБ Huawei P Smart Z (ориг hb446486ECW) Аккумулятор оригінал 4000 mAh регулярні поставки в наш сервісний центр Ціна: 870 грн з встановленям

АКБ Huawei P8 lite 2017 HB366481ECW Акумулятор оригінал 4000 mAh регулярні поставки в наш сервісний центр Ціна: 680 грн з встановленям



Сервісний центр «Майстерфон»

(Сервисный центр МастерФон)



Адреси наших служб, які знаходяться на території міста Києва:

• Політехнічний інститут, пр-т Берестейський, 33/1 (пр. Перемоги, 33/1), тел.: (067) 103-34-02

• Дарниця, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 7а (вул. Попудренко, 7а) тел. (063) 024-91-94