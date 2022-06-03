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Як мінімізувати потрапляння свого номеру телефону в спам бази

03.06.2022
2 хв. на прочитання

Чи подобається нам відповідати на небажані дзвінки та читати спам повідомлення? Звичайно ж ні. Але часом ми й самі не розуміємо, що даємо свій номер тим, хто розсилає спам. Поговоримо у статті про те, які кроки зробити для того, щоб мінімізувати попадання телефонного номера до баз спамерів і шахраїв.

Звідки у спамерів наші телефонні номери?

Цим займаються спеціальні люди, навіть організації їх продають у так званому «чорному інтернеті». Якщо раніше спам найчастіше приходив без розбору, наприклад, чоловікові могла прийти розсилка на жіночі товари, то зараз все змінилося.

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Бази телефонних номерів не просто перебирають, а піддають селекції за різними параметрами:

  • статтю,
  • віком,
  • платоспроможністю,
  • захопленням.

Якщо вам зателефонували, а в трубці тиша, то можливо це спам-бот по голосу намагається визначити вашу стать і вік. Просто так спамери не витрачають свої технічні ресурси, адже номер телефону може належати автоматичним воротам або IP-камері.

Номери потрапляють до баз різним чином — від пошуку в інтернеті, де номери у відкритому доступі (наприклад, сайти оголошень та соціальні мережі) до покупки персональних даних того чи іншого сайту. Бувають такі ситуації, що співробітник якогось сайту чи проекту може продати базу з номерами клієнтів, яка вже відсортована належним чином. Звичайно все це незаконно, але людський фактор може бути в абсолютно будь-якій сфері.

Також є одна хитрість, навіть великі компанії можуть передавати персональні дані третім особам. Використовуються різні лазівки у законах, наприклад, у тексті угоди може бути подібний пункт “компанія може передавати ваші персональні дані організаціям-партнерам”.

Як мінімізувати потрапляння свого номера в спам-листи?

Тут все дуже просто – важливо не світити свій номер. В ідеалі, у вас має бути два номери – один особистий, а другий для реєстрації на сайтах. Благо, зараз практично всі Android смартфони йдуть з двома сімкартами. Дамо кілька порад:

➤ Не публікуйте цифри свого номера у відкритому доступі. Якщо є можливість, частину цифр заміняйте літерами. Тим самим ви захистите свій номер від граббера, який зберігає номери чіпляючись по масці +38 (0ХХ) ХХХ ХХ ХХ. Але не скрізь це працює і часом при реєстрації на якому-небудь сайті номер доступний пошуковим системам;

➤ Не перезвонюйте на дзвінки. Такі дзвінки роблять спеціально, щоби ви на них передзвонили. Таким чином, спамери дізнаються, чи належить номер реальній людині;

➤ Для знижкових карток, реєстрації на сайтах та в додатках використовуйте другий номер, який ви включатимете на той момент, коли він буде вам потрібен;

➤ Не дзвоніть за невідомими номерами з основного номера. Використовуйте другу сімкарту. Іноді буває достатньо зателефонувати кудись і вже стаєш жертвою спам розсилки;

➤ Не беріть слухавку з незнайомих номерів, якщо не чекаєте на дзвінок. Зараз іде століття месенджерів, кому ви потрібні вам скоріше напишуть, ніж зателефонують. Але не забувайте про літніх родичів, яким месенджери можуть бути недоступними;

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03.06.2022
2 хв. на прочитання
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