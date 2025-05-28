Обираємо доступний смарт-годинник: топові альтернативи Apple Watch

Смарт-годинники – надзвичайно корисний пристрій для тих, хто займається спортом або просто стежить за своїм здоров’ям, але останнім часом ціни на них дуже кусаються. Samsung за 30, Apple Watch за 40 – ніби купуєш не годинник, а хороший флагманський телефон. Втім, є й інші моделі – дешевші, але не гірші за функціональністю. Про них сьогодні і поговоримо!

Samsung Galaxy Watch 7

Любителі класичного «круглого» дизайну годинників зараз зраділи: Watch 7 не виглядає як смарт-годинник, а при установці правильного циферблата буде виглядати як звичайний «аналоговий» годинники на руці. Проте всі функції, властиві смарт-годинникам, тут працюють як треба.

Працює він на Exynos W1000, власному чіпі Samsung, має слот під SIM-карту (що дуже круто, бо не всі годинники класом вище його мають). Екран тут AMOLED, який, по-перше, відображає 16 мільйонів кольорів, а по-друге, з чорним циферблатом годинник буде працювати довше. Працює все вони під управлінням WearOS і сумісно тільки з Android 10 і вище – власникам старих флагманів годинник не підійде.

З моніторингом тут теж все непогано: годинник вміє стежити за вашим сном і його якістю, вимірює рівень кисню в крові і навіть може рахувати калорії. Плавати в годиннику теж можна, він захищений від води за стандартом WR50, тобто витримує тиск в 5 атмосфер. За свою вартість, яка ледь досягає 10 000 гривень (це одне з найбюджетніших рішень в нашій добірці) – топ. Є у цього топа, втім, і недоліки.

Так, акумулятор в годиннику підкачав: всього 300 мАг, забезпечує близько 40 годин автономної роботи. Це проблема більшості смарт-годинників, але цей потрібно буде заряджати щовечора: на дві доби його не вистачить. І навіщо йому можливість моніторингу сну в такому випадку? Хоча, враховуючи ціну, а також можливість вимірювати артеріальний тиск, наявність 32 Гб вбудованої пам’яті, сапфірове скло і корпус з нержавіючої сталі, не такий вже й серйозний недолік.

Huawei Watch GT 5 Pro

Ще одна модель для тих, хто любить класичні круглі годинники. Головна фішка в тому, що він працює під управлінням HarmonyOS – власної ОС від HUAWEI, тому його можна підключити навіть до дуже старих телефонів з Android 5, є сумісність і з iPhone.

Функціонал тут досить широкий: крім «класичного» моніторингу сну, вимірювання пульсу і артеріального тиску, годинник вміє моніторити і рівень стресу на основі основних показників людини, і навіть вимірювати температуру тіла. Базові функції тут теж в порядку: є барометр, гіроскоп, акселерометр, загалом – все, що в теорії може знадобитися спортсменам або любителям активного відпочинку.

Захищений годинники сапфіровим склом, корпус виконаний з нержавіючої сталі, він також сертифікований за стандартом WR50, тобто може витримувати тиск до 50 атмосфер. Єдине, що бентежить – це акумулятор, який при обсязі в 524 мАг здатний забезпечити заявлену автономність до 336 годин в режимі очікування, на практиці, якщо носити його на руці, він буде працювати трохи менше двох діб.

Ну і ціна, звичайно. Годинник коштує майже 15 тисячу гривень. Дорого, тому брати його варто тільки якщо ви точно знаєте, навіщо вам потрібен смарт-годинник.

Amazfit T-Rex 3

Годинник, зроблений з акцентом на живучість і міцність. Розбити його – ще треба постаратися, а потужний акумулятор на 700 мАг, як заявлено, забезпечує автономність до 672 годин. У реальності, на руці користувача, годинник стільки не пропрацює, проте це – перша модель в нашому списку, яка впевнено протримається дві доби, щоправда, і коштує годинник відповідно – близько 13 тисяч гривень.

Всередині нас чекає операційна система Zepp OS, яка забезпечує сумісність годинника як з Android, так і з iOS всіх актуальних версій. Він вміє все те ж саме, що і більшість інших смарт-годинників (маю на увазі функціонально – тут є акселерометр, барометр, датчик прискорення, термометр), і точно так само вимірює рівень кисню в крові, тиск, пульс, калорії, і все таке інше, загалом – функціонально це звичайні смарт-годинники, і це – не дуже цікаво. Цікаво те, що акцент зробили на живучість.

Так, годинник сертифікований вже за стандартом WR100, тобто витримує тиск до 10 атмосфер, та й якщо просто подивитися на корпус – видно, що падінь (у тому числі ваших) годинник не боїться.

Apple Watch SE

Apple Watch – найпопулярніший смарт-годинник у світі, і не просто так. Живучості тут немає, сумісний він тільки з iOS, коштує дорого (близько 10 тисяч), і порівняно з іншими моделями годинників його функціонал здається мізерним – конкретно у SE2 маленький екран (всього 40 мм, і хоча є версія на 44 мм, вона і дорожча), ніякого ударостійкого корпусу, але хоча б 5 атмосфер витримають. Правда, це – не зовсім і не стільки пристрій для тренувань, скільки ваш постійний помічник.

У всіх Apple Watch, в тому числі і в SE2, є повноцінний динамік і мікрофон, тобто годинник вміє приймати дзвінки, при цьому забезпечує нормальну якість звуку, плюс, годинник є частиною екосистеми Apple – до нього можна підключати навушники, використовувати вбудовану пам’ять для відтворення музики, на ньому навіть є додатки, частина з яких дозволяють розширити функціональність годинника практично до рівня телефону.

Правда, все це компенсується незначною функціональністю самого годинника – тиск він не вимірює, калорії не рахує і не знає, скільки кисню у вас в крові, та й сумісний він тільки з iPhone, так що підійде явно не всім. Ну і заряджати його потрібно щовечора – теж не дуже добре.

HUAWEI Watch D2

На той випадок, якщо вам подобається дизайн або функціонал Apple Watch, але хочеться саме «годинник», а не міні-телефон, можна подивитися в бік цієї моделі від Huawei. Так, годинник недешевий – 16-18 тисяч гривень, дорожче, ніж самі Apple Watch, проте його, як мінімум, можна підключити до смартфона під управлінням Android, а не тільки iOS.

У нього вже є датчик тиску, пульсометр, датчик температури тіла і програми для тренувань, але головне – він підтримує Bluetooth-дзвінки, тобто – тут є те, через що багато хто і купує Apple Watch. А ще тут є функція добового моніторингу тиску, і якщо ви знаєте, що це таке – вже побігли за годинником в магазин. Якщо не знаєте, то вам явно менше 20 років, так що такий годинник – не ваш вибір.

В цілому, це – універсальний варіант, який підійде як для хардкор-тренувань, так і для звичайного домашнього використання. Єдине, що не дуже – акумулятор на 524 мАг, який, як заявлено, тримає до 6 днів, але при постійному використанні годинника, цей час складе менше двох діб (хоча з огляду на функціонал, це і не критично).

