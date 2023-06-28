Секрети популярності ультрабуків: чим вони кращі за моделі в універсальному корпусі?

Універсальними називають ноутбуки класичного формату: з повнорозмірною клавіатурою, кутом відкривання кришки до 180 градусів, середньою або великою діагоналлю дисплея та вагою понад 2 кг. Такі пристрої добре захищені від механічних пошкоджень, автономні та здебільшого оснащені потужними динаміками. Працюють вони стабільно та орієнтовані на різні види діяльності.

В асортименті моделі для роботи та навчання, програмування, геймінгу, перегляду контенту та інших задач. У нових лінійках замість класики все частіше з’являються ультрабуки. Це субноутбуки, характерною особливістю яких є тонкий корпус та невелика вага до 2 кілограмів. Головна причина їхньої популярності — адаптивність. Вони легко пристосовуються до різних умов: подорожують з власником у громадському транспорті, підходять для експлуатації в коворкінгах чи просто неба.

Численні переваги малогабаритних ноутбуків годі перелічити. Про найважливіші з них — трохи нижче.

Широкий асортимент

Хто не виготовляє ультрабуки, той не хоче йти в ногу з часом. Принаймні кілька моделей у компактному форматі є в асортименті кожного популярного виробника. Зумовлено це тим, що такі лептопи мають попит та дозволяють продемонструвати рівень розвитку технологій. «Запакувати» в мініатюрний корпус потужне апаратне забезпечення — завдання не з легких. Впоратися з ним вдається брендам:

HP. Обрати ультрабук HP можна з лінійки Elite, ENVY, ProBook або Pavilion. Lenovo. В серіях мобільних робочих станцій Thinkpad та Yoga. Apple. Як Pro, так і Air ідеально підходять під загальний опис полегшених ноутбуків. Acer. Недорогі Aspire, ергономічні Swift, стильні Spin. Asus. З сімейств Zenbook, ExpertBook та інших.

Привабливий дизайн

Ультрабуки — це іміджеві рішення, які чудово доповнюють будь-який сучасний образ. Їх не соромно брати з собою на ділові зустрічі чи переговори для демонстрації бізнес-планів, презентаційних матеріалів та ідей проєктів.

Для транспортування можна використовувати стильні захисні кейси та сумки. Вони представлені у різних кольорах та форматах — легко підібрати під будь-який стиль.

Готовність до роботи без аксесуарів

Ультрабуки створені для комфорту. Їхні власники можуть не обтяжувати себе периферійними пристроями, які займають місце та додають ноуту ваги. Вбудована безшумна клавіатура забезпечує комфортне введення, а тачпад — гарантує ефективне керування без використання мишки. Навіть відсутність окремого цифрового блоку на клавіатурі не обтяжує експлуатацію. Рядок функціональних клавіш забезпечує швидкий виклик аплікацій та виконання команд. Підтримуються гарячі різноманітні комбінації.

Якісне апаратне забезпечення

Як і універсальні моделі, субноутбуки оснащують сертифікованим «залізом» від перевірених виробників. Навіть недорогі моделі демонструють хорошу продуктивність та автономність. Наприклад, 15-дюймовий ноутбук Acer Aspire 5 з магазину https://www.moyo.ua/ua/comp-and-periphery/notebooks/acer_aspire/ використовує:

центральний процесор Intel Core i3,

8 гігабайтів оперативної пам’яті DDR4,

дискретну графіку GeForce MX450,

твердотілий накопичувач на 512 Гб.

За таке компонування Acer просить цілком адекватну суму, як для бюджетного цінового сегмента

Компоненти ультрабуків добре охолоджуються, тому видають високу продуктивність навіть за пікових навантажень. Для виходу теплого повітря передбачені вентиляційні отвори, які виробники уміло обігрують як елемент дизайну.