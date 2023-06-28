Как навсегда избавиться сорняков: эффективное решение профессиональных фермеров

Сорняки могут стать настоящим испытанием, но ведущая европейская компания предлагает инновационное решение — гербицид широкого спектра действия. Правда сейчас он предназначен только для подсолнуха. В таком случае придется подобрать специальные семена подсолнуха под евролайтинг, но для начала разберемся в принципе действия и узнаем, можно ли применять от же принцип для защиты от сорняков других растений

Принцип действия евролайтинга

Гербицид Евролайтинг содержат активные компоненты, такие как имазамокс и имазапир. Эти активные вещества быстро проникают в сорняк через листья и корневую систему. Препарат быстро распространяется по всем тканям растения, где оказывают своё действие, взаимодействуя с ферментами ALS или AHAS.

Интересный тот факт, что эти ферменты есть только в бактериях и флоре. В результате, препарат замедляет синтез аминокислот в растениях, и начинается обратная реакция, ведущая к уничтожению жизнедеятельности сорняка.

Технология выращивания подсолнуха под названием “чистое поле” применяется в Украине с 2004 года, и она показала отличные результаты. Причина применения препарата — распространение заразихи. Эта болезнь проявляется на корнях подсолнечника. Это растение-паразит питается за счет подсолнуха. На фазе 10 листьев растение начинает вянуть как при засухе. Заразиха способна уничтожить урожай, 30 растений заразихи на один подсолнечник снизит урожайность в 7 раз, 60 паразитов погубит весь урожай. То есть Евролайтинг способен не просто повысить урожайность, но и спасти его.

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Когда необходимо выбирать семена подсолнуха под применение Евролайтинга

Уникальность и эффективность этой технологии требуют тщательного анализа перед покупкой семян. Ведь необходимо учитывать особенности вашего поля и прогнозы для успешного применения евролайтинга.

В целом выбирать семена под евролайтинг нужно только в случае риска заражения заразихой

Гибриды подсолнечника для евролайтинга разработаны для выживания и развития в условиях, где обычные гибриды могут испытывать трудности. Они позволяют добиться минимальной урожайности даже в неблагоприятных средах, где другие сорта не справляются.

Защита от заразных заболеваний. Если ваше поле стало жертвой ззаразихи в прошлом сезоне или рядом с ним такие случаи были зафиксированы, использование гибридов подсолнечника под евролайтингом может стать оптимальным решением. Эти гибриды обладают повышенной устойчивостью к различным заразным заболеваниям, что снижает риск повторной зараженности и помогает обеспечить более здоровое растение.

Как видите современные методы защиты растений способны не просто повысить урожайность, убрав конкурирующие организмы, но и спасти ситуацию, когда другие методы бессильные. В перспективы появятся другие препараты с похожим принципом действия, которые помогут побороть большинство заразных заболеваний, уничтожающие урожай.