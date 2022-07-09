Повільний Інтернет через Wi-Fi? Придивіться до сусідів

Причиною падіння швидкості Інтернет-з’єднання часто є надмірна кількість користувачів на одну точку доступу. І не завжди цими користувачами є члени вашої родини.





Хтось краде твій Wi-Fi

1. Завантажте та встановіть на смартфон програму Fing . З її допомогою можна виявити всі підключені пристрої до бездротової мережі.

2. Натисніть кнопку «Пошук доступних пристроїв», почнеться сканування під’єднаних смартфонів, комп’ютерів, телевізорів та інших гаджетів.

3. Вивчіть отриманий список, якщо в ньому є ім’я невідомого вам пристрою виділіть і видаліть його.

Далі ми рекомендуємо якнайшвидше змінити ключ доступу до бездротової мережі Wi-Fi у налаштуваннях роутера.