Статті

Повільний Інтернет через Wi-Fi? Придивіться до сусідів

09.07.2022
Менше хвилини
Wi-Fi

Причиною падіння швидкості Інтернет-з’єднання часто є надмірна кількість користувачів на одну точку доступу. І не завжди цими користувачами є члени вашої родини.

Хтось краде твій Wi-Fi

1. Завантажте та встановіть на смартфон програму Fing . З її допомогою можна виявити всі підключені пристрої до бездротової мережі.

Новини по темі
Fing - Network Tools
Fing - Network Tools
Завантажити QR-Code
Fing - Network Tools
Developer: Fing Limited
Price: Free
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot
  • Fing - Network Tools Screenshot

2. Натисніть кнопку «Пошук доступних пристроїв», почнеться сканування під’єднаних смартфонів, комп’ютерів, телевізорів та інших гаджетів.

3. Вивчіть отриманий список, якщо в ньому є ім’я невідомого вам пристрою виділіть і видаліть його.

Далі ми рекомендуємо якнайшвидше змінити ключ доступу до бездротової мережі Wi-Fi у налаштуваннях роутера.

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
09.07.2022
Менше хвилини
Back to top button