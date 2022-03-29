Три універсальні способи прискорити роботу будь-якого комп’ютера на Windows

У разі повільної роботи комп’ютера достатньо періодично проводити “генеральне прибирання”. Це дозволить збільшити продуктивність без додаткових витрат на комплектуючі.





Далі ми розповімо, на що необхідно звернути увагу при періодичному обслуговуванні ПК.

Принципи догляду Windows для збільшення продуктивності ПК

1 . Вимкніть автозавантаження непотрібних програм. При включенні комп’ютера багато програм автоматично завантажуються і займають системні ресурси. Якщо у вас немає необхідності постійного швидкого доступу до певної програми, вимкніть для неї цю функцію в налаштуваннях ПК. Для цього натисніть ctrl + alt +del, далі “Диспетчер задач” – “Автозавантаження” або в налаштуваннях самого додатка.

2 . Необхідно періодично проводити “Дефрагментацію диску”. Це скоротить час відкриття файлів та прискорить роботу ПК. Цю функцію можна знайти на властивостях диска.

Зверніть увагу , виконувати дефрагментація на SSD дисках безглуздо, також це згубно позначається на “здоров’ї” пристрою.

3 . Видалення файлів. Згодом на комп’ютері накопичується безліч непотрібних програм, фотографій та інших непотрібних файлів.

Скористайтеся опцією “Очищення пам’яті” , щоб видалити тимчасові файли, завантажені пакети оновлень, резервні копії та інше системне сміття.

Завдяки такому періодичному прибиранню комп’ютер працюватиме стабільніше та суттєво швидше.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿