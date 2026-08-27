Ніхто не зрозумів цей смартфон: чим насправді цікавий Infinix GT 50 Pro

Ігрові смартфони традиційно асоціюються з агресивним дизайном, підсвічуванням, кулерами та характеристиками, які потрібні насамперед прихильникам мобільних ігор. Однак Infinix GT 50 Pro виявився цікавішим саме як універсальний смартфон із великим запасом продуктивності.

В Україні модель уже продається у конфігурації 12/256 ГБ приблизно за 25 999 грн. За ці гроші покупець отримує процесор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, пам’ять LPDDR5X і накопичувач UFS 4.1 — компоненти, які ще недавно були характерними переважно для значно дорожчих пристроїв.

комплектація Infinix GT 50 Pro

Саме продуктивність можна вважати головною перевагою GT 50 Pro. У ігровому тесті смартфон демонстрував 138–144 кадри/с у Call of Duty, до 144 fps у Standoff 2, близько 100–120 fps у War Thunder та 60 fps у CarX Street на максимальних налаштуваннях. У Zenless Zone Zero після підключення кулера стає доступним окремий режим із частотою до 90 кадрів/с.

Але важливіше інше: такий запас потужності може бути корисним навіть тим, хто взагалі не грає.

Запас продуктивності на кілька років

Dimensity 8400 Ultimate у поєднанні з швидкою пам’яттю дозволяє GT 50 Pro залишатися комфортним у важких застосунках, обробці відео, роботі з великими файлами та багатозадачності. Автор оригінального тесту саме це називає ключовою особливістю пристрою: якщо через три роки смартфон усе ще не здається повільним, його реальна цінність для користувача суттєво зростає.

Для українського ринку це особливо актуально. За приблизно 26 тисяч гривень GT 50 Pro опиняється в сегменті, де покупець часто обирає між середньокласними Samsung, Xiaomi, Motorola та POCO. Infinix при цьому робить ставку не стільки на преміальні матеріали, скільки на продуктивність.

Компроміс теж очевидний — корпус пластиковий. Зате смартфон отримав сенсорні тригери на бічних гранях, які можна використовувати не лише в іграх, а й як додаткові клавіші для запуску функцій або керування камерою.

AMOLED на 144 Гц і батарея 6500 мА·год

GT 50 Pro оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2720 × 1224 пікселів і частотою оновлення до 144 Гц. Українські магазини також підтверджують акумулятор ємністю 6500 мА·год і основну камеру на 50 Мп.

За результатами практичного використання батарея забезпечувала приблизно півтора дня роботи, а час активного екрана при розряді зі 100 до 10% становив 9–11 годин. За ніч смартфон втрачав близько 3–4% заряду.

Комплектний адаптер має потужність 45 Вт. У тесті заряджання з 10 до 100% займало приблизно 1 годину 15 хвилин.

На тлі конкурентів із зарядками на 80–120 Вт це не рекорд, зате велика батарея частково компенсує помірну швидкість заряджання.

Водяне охолодження більше схоже на бонус

Одна з найбільш рекламованих особливостей GT 50 Pro — система рідинного охолодження. Проте в реальному використанні її вплив без додаткового кулера виявився невеликим.

Під час навантаження температура смартфона без кулера доходила приблизно до 44 °C. Вбудоване охолодження зменшувало її до 41 °C. Значно більшу різницю давав зовнішній магнітний кулер: температура падала до 33 °C, а разом із внутрішньою системою — приблизно до 30 °C.

Тобто для звичайного користувача система рідинного охолодження навряд чи стане вирішальним аргументом. А от для тривалих ігрових сесій або інших важких навантажень зовнішній кулер справді допомагає смартфону довше зберігати максимальну продуктивність.

Корисною є й обхідна зарядка: смартфон може отримувати живлення від адаптера, не заряджаючи одночасно батарею. Це зменшує нагрівання, наприклад під час використання телефона як навігатора в автомобілі або під час тривалих ігор.

Камера не флагманська, але й не формальна

Основний модуль отримав 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією. Другий — ультраширококутний на 8 Мп.

У тесті саме основна камера показала себе найкраще: смартфон швидко обробляє фотографії, а алгоритми не роблять зображення надмірно штучними. Підтримується запис відео 4K при 60 кадрах/с, хоча ввечері якість помітно погіршується і можуть з’являтися помилки автофокусування.

Максимальне наближення (до та після обробки).

Тобто GT 50 Pro не варто купувати заради камери, але й називати її слабким місцем моделі було б неправильно. Для повсякденних фото, документів, соціальних мереж та відео її можливостей достатньо.

Приклади фото

Головна проблема — саме слово «ігровий»

Infinix GT 50 Pro легко пропустити під час вибору нового смартфона, якщо покупець не цікавиться мобільними іграми. Дизайн із підсвічуванням, кулер у комплекті та сенсорні тригери створюють враження вузькоспеціалізованого пристрою.

Проте під цією оболонкою знаходиться досить практичний смартфон: 144-Гц AMOLED, акумулятор на 6500 мА·год, швидка пам’ять, потужний Dimensity 8400 Ultimate, 12 ГБ оперативної пам’яті та камера з оптичною стабілізацією.

За нинішньої української ціни близько 26 тисяч гривень GT 50 Pro може бути цікавим не лише геймерам, а й тим, хто хоче купити смартфон на кілька років і готовий пожертвувати металевим корпусом та флагманськими камерами заради продуктивності й автономності.