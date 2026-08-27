Никто не понял этот смартфон: чем на самом деле интересен Infinix GT 50 Pro

Игровые смартфоны традиционно ассоциируются с агрессивным дизайном, подсветкой, кулерами и характеристиками, которые нужны в первую очередь поклонникам мобильных игр. Однако Infinix GT 50 Pro оказался более интересным именно как универсальный смартфон с большим запасом производительности.

В Украине эта модель уже продается в конфигурации 12/256 ГБ примерно за 25 999 грн. За эти деньги покупатель получает процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 — компоненты, которые ещё недавно были характерны преимущественно для значительно более дорогих устройств.

Комплектация Infinix GT 50 Pro

Именно производительность можно считать главным преимуществом GT 50 Pro. В игровом тесте смартфон демонстрировал 138–144 кадра/с в Call of Duty, до 144 fps в Standoff 2, около 100–120 fps в War Thunder и 60 fps в CarX Street на максимальных настройках. В Zenless Zone Zero после подключения кулера становится доступен отдельный режим с частотой до 90 кадров/с.

Но важнее другое: такой запас мощности может пригодиться даже тем, кто вообще не играет.

Запас производительности на несколько лет

Dimensity 8400 Ultimate в сочетании с быстрой памятью позволяет GT 50 Pro обеспечивать комфортную работу в ресурсоемких приложениях, при обработке видео, работе с большими файлами и многозадачности. Автор оригинального теста именно это называет ключевой особенностью устройства: если через три года смартфон по-прежнему не кажется медленным, его реальная ценность для пользователя существенно возрастает.

Для украинского рынка это особенно актуально. Стоимостью примерно 26 тысяч гривен GT 50 Pro попадает в сегмент, где покупатель часто выбирает между среднеклассными моделями Samsung, Xiaomi, Motorola и POCO. При этом Infinix делает ставку не столько на премиальные материалы, сколько на производительность.

Компромисс тоже очевиден — корпус пластиковый. Зато смартфон получил сенсорные триггеры на боковых гранях, которые можно использовать не только в играх, но и в качестве дополнительных кнопок для запуска функций или управления камерой.

AMOLED с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор емкостью 6500 мА·ч

GT 50 Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2720 × 1224 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Украинские магазины также подтверждают наличие аккумулятора емкостью 6500 мА·ч и основной камеры на 50 Мп.

По результатам практического использования аккумулятор обеспечивал примерно полтора дня работы, а время работы экрана при разряде от 100 до 10 % составляло 9–11 часов. За ночь смартфон терял около 3–4 % заряда.

Адаптер из комплекта поставки имеет мощность 45 Вт. В ходе тестирования зарядка от 10 до 100 % заняла примерно 1 час 15 минут.

На фоне конкурентов с зарядными устройствами мощностью 80–120 Вт это не рекорд, зато емкий аккумулятор частично компенсирует умеренную скорость зарядки.

Водяное охлаждение скорее похоже на бонус

Одна из наиболее рекламируемых особенностей GT 50 Pro — система жидкостного охлаждения. Однако в реальных условиях эксплуатации её эффективность без дополнительного кулера оказалась незначительной.

Во время нагрузки температура смартфона без кулера достигала примерно 44 °C. Встроенная система охлаждения снижала её до 41 °C. Значительно большую разницу давал внешний магнитный кулер: температура падала до 33 °C, а в сочетании с внутренней системой — примерно до 30 °C.

То есть для обычного пользователя система жидкостного охлаждения вряд ли станет решающим фактором. А вот при длительных игровых сессиях или других интенсивных нагрузках внешний кулер действительно помогает смартфону дольше сохранять максимальную производительность.

Полезна также «обходная» зарядка: смартфон может получать питание от адаптера, не заряжая при этом аккумулятор. Это снижает нагрев, например, при использовании телефона в качестве навигатора в автомобиле или во время длительных игр.

Камера не флагманская, но и не просто формальная

Основной модуль оснащен 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией. Второй — ультраширокоугольный на 8 Мп.

В тесте именно основная камера показала себя лучше всего: смартфон быстро обрабатывает фотографии, а алгоритмы не придают изображениям чрезмерно искусственный вид. Поддерживается запись видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду, хотя вечером качество заметно ухудшается и могут возникать ошибки автофокусировки.

Максимальное приближение (до и после обработки).

То есть GT 50 Pro не стоит покупать ради камеры, но и называть её слабым местом модели было бы неправильно. Для повседневных фотографий, документов, социальных сетей и видео её возможностей вполне достаточно.

Примеры фотографий

Главная проблема — само слово «игровой»

Infinix GT 50 Pro легко упустить из виду при выборе нового смартфона, если покупатель не интересуется мобильными играми. Дизайн с подсветкой, кулер в комплекте и сенсорные триггеры создают впечатление узкоспециализированного устройства.

Однако под этой оболочкой скрывается довольно практичный смартфон: AMOLED с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 6500 мА·ч, быстрая память, мощный процессор Dimensity 8400 Ultimate, 12 ГБ оперативной памяти и камера с оптической стабилизацией.

При нынешней цене в Украине около 26 тысяч гривен GT 50 Pro может заинтересовать не только геймеров, но и тех, кто хочет купить смартфон на несколько лет и готов пожертвовать металлическим корпусом и флагманскими камерами ради производительности и автономности.