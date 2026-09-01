POCO F9 Ultra или F8 Ultra: новинка лучше не во всём, а главное преимущество — в аккумуляторе

POCO F9 Ultra официально стал новым флагманом бренда, но на этот раз переход к следующему поколению оказался довольно необычным. На бумаге смартфон получил сразу несколько громких обновлений: 185-герцовый дисплей, 200-мегапиксельную камеру, улучшенную аудиосистему Bose и значительно более емкий аккумулятор. В то же время часть ключевых компонентов осталась практически такой же, как у POCO F8 Ultra.

Поэтому владельцам предыдущей модели вряд ли стоит торопиться с обновлением, а новым покупателям имеет смысл перед выбором внимательно присмотреться к разнице в цене.

185 Гц выглядят эффектно, но нужны далеко не всем

Оба смартфона оснащены большим AMOLED-дисплеем диагональю около 6,9 дюйма с разрешением 2608 × 1200 пикселей.

В POCO F8 Ultra максимальная частота обновления составляет 120 Гц. Новый F9 Ultra поднял планку сразу до 185 Гц. POCO заявляет, что смартфон может обеспечивать до 185 кадров в секунду в отдельных поддерживаемых играх.

Для мобильных геймеров это действительно может стать преимуществом. Однако в обычном интерфейсе разницу между 120 и 185 Гц заметит далеко не каждый пользователь. Кроме того, максимальная частота будет работать только в совместимых сценариях.

Технологию LTPO, которая позволяет очень гибко изменять частоту обновления в зависимости от контента и экономить заряд батареи, F9 Ultra также не получил.

Поэтому назвать экран этой новинки принципиально новым поколением сложно. Он быстрее и ярче, но у F8 Ultra уже была очень качественная 120-герцовая AMOLED-панель с пиковой яркостью до 3500 нит.

Производительность практически не изменилась

Еще более интересная ситуация складывается с процессором.

В POCO F9 Ultra используется Snapdragon 8 Elite Gen 5 — тот же флагманский чип Qualcomm, что и в F8 Ultra. Память также осталась класса LPDDR5X, а накопитель — UFS 4.1.

POCO заявляет, что F9 Ultra набрал более 4,16 млн баллов в AnTuTu, тогда как официальный результат F8 Ultra составил примерно 3,94 млн. Однако такие цифры сами по себе ещё не означают аналогичного прироста производительности в реальных приложениях.

Частично этот прирост можно объяснить более агрессивными настройками и улучшенным охлаждением.

Именно система отвода тепла может оказаться важнее, чем результаты тестов: F9 Ultra должен дольше сохранять высокую производительность в ресурсоемких играх и реже снижать тактовую частоту при нагреве.

Однако при использовании браузера, мессенджеров, камеры и большинства обычных приложений владелец F8 Ultra вряд ли заметит существенную разницу.

200 Мп не означают автоматически, что камера лучше

На первый взгляд именно камера выглядит одним из самых значительных обновлений.

POCO F9 Ultra получил 200-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией. В F8 Ultra использовалась 50-мегапиксельная камера Light Fusion 950 с большим сенсором формата 1/1,31 дюйма.

Но количество мегапикселей — лишь одна из характеристик камеры.

F8 Ultra оснащён сенсором большого физического размера и пикселями размером 1,2 мкм до объединения. Именно размер сенсора, оптика, алгоритмы обработки и стабилизация зачастую оказывают большее влияние на качество фотографий, чем само разрешение.

Поэтому делать вывод о том, что 200-мегапиксельная камера F9 Ultra гарантированно снимает лучше, пока рано. Первые обзоры подтверждают, что камера новинки в целом конкурентоспособна, но полноценное сравнение двух моделей в одинаковых условиях остается важнее цифр в технических характеристиках.

В то же время телеобъектив претерпел гораздо меньшие изменения. Оба смартфона оснащены 50-мегапиксельным перископическим объективом с 5-кратным оптическим приближением. Ультраширокоугольные камеры также остаются 50-мегапиксельными.

Вот в чём действительно большая разница — аккумулятор

Самое впечатляющее обновление POCO F9 Ultra вряд ли можно найти в процессоре или камере. Оно находится внутри корпуса.

F8 Ultra оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6500 мА·ч. В новой модели F9 Ultra емкость увеличилась до 8050 мА·ч.

Разница составляет 1550 мА·ч, или почти 24 %.

При этом процессор остался прежним, поэтому дополнительная емкость не тратится на питание значительно более мощного чипа. Именно автономность может стать той характеристикой, которую пользователь действительно будет замечать каждый день.

Мощность зарядки не изменилась: обе модели поддерживают зарядку мощностью 100 Вт через кабель и 50 Вт в беспроводном режиме.

В то же время в F9 Ultra появились дополнительные возможности реверсивной зарядки, а емкий аккумулятор делает смартфон гораздо более привлекательным для активных пользователей и геймеров.

Bose осталась, но звук улучшили

Одной из необычных особенностей F8 Ultra была полноценная аудиосистема 2.1 Sound by Bose с отдельным сабвуфером.

F9 Ultra сохранил эту концепцию, но POCO доработала акустику и добавила световое оформление вокруг сабвуфера. Также заявлена поддержка игровых аудиорежимов Bose.

В первых тестах F9 Ultra получает высокие оценки за очень мощное для смартфона звучание с выраженными низкими частотами. Но и F8 Ultra уже был одним из немногих смартфонов с отдельным сабвуфером, поэтому для владельца прошлогодней модели это скорее эволюция, чем революция.

Так стоит ли переплачивать?

POCO F9 Ultra, безусловно, является лучшим смартфоном, если сравнивать устройства без учёта стоимости.

У него значительно более емкая батарея, более отзывчивый дисплей, новая основная камера, усовершенствованная система охлаждения и улучшенное звучание.

Но ситуация меняется, когда в сравнение добавляется цена.

F8 Ultra оснащен тем же Snapdragon 8 Elite Gen 5, имеет 120-герцовый AMOLED-дисплей, большой основной фотосенсор, 5-кратный перископический объектив, 100-Вт проводное и 50-Вт беспроводное зарядное устройство, а также очень мощную аудиосистему Bose.

Поэтому при значительной скидке на предыдущую модель F8 Ultra может оказаться более рациональной покупкой.

Больше всего смысла доплачивать за F9 Ultra тем, кому крайне необходима максимальная автономность или 185-герцовый режим в мобильных играх. Для остальных пользователей разница между двумя поколениями может оказаться гораздо меньше, чем подразумевает цифра «9» в названии нового смартфона.