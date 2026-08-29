Если на смартфоне установлено приложение «Приват24» или «monobank»: 5 настроек, которые лучше изменить

Для многих украинцев смартфон фактически заменил банковское отделение. Через «Приват24», «monobank» и приложения других банков мы переводим деньги, открываем депозиты, подтверждаем покупки и получаем одноразовые коды.

Именно поэтому потеря контроля над телефоном сегодня может быть гораздо опаснее, чем потеря самой пластиковой карты.

Полностью защитить аккаунт с помощью одного переключателя невозможно, но в Android есть несколько настроек, которые стоит проверить.

1. Скрыть банковские уведомления на заблокированном экране

Проще всего начать с сообщений.

Даже заблокированный смартфон может отображать текст SMS, сумму перевода, остаток средств или часть информации из push-уведомления банка. Если телефон оказался в чужих руках, эта информация становится доступной без разблокировки.

В Android можно оставить сам факт получения сообщения, но скрыть его содержание.

Обычно нужный пункт находится по следующему пути:

Настройки → Уведомления → Уведомления на экране блокировки → Скрывать конфиденциальный контент.

Названия пунктов различаются на смартфонах Samsung, Xiaomi, Motorola, Pixel и других.

Кроме того, стоит проверить настройки отдельно для SMS и банковских приложений. Google прямо рекомендует скрывать конфиденциальные сообщения на заблокированном экране как один из способов защиты данных в случае кражи смартфона.

2. Убедитесь, что Google не сохраняет CVV вашей карты

Chrome и Google Wallet могут запоминать не только номер карты и срок её действия, но и код CVC/CVV, если пользователь согласился его сохранить.

Это удобно при совершении покупок, но если вы хотите свести к минимуму количество мест, где хранятся реквизиты карты, эту функцию можно отключить.

В Chrome необходимо открыть:

Настройки → Способы оплаты.

Там можно отключить функцию «Сохранять защитные коды» и, при необходимости, удалить уже сохраненные CVC/CVV.

Лучше не отключать автозаполнение полностью, а включить дополнительную проверку личности перед подстановкой платежных реквизитов. Тогда для использования сохраненной карты смартфон будет запрашивать PIN-код, отпечаток пальца или другой способ подтверждения.

3. Проверьте, какие приложения читают ваши SMS и уведомления

Здесь есть один важный нюанс.

Не следует автоматически предоставлять доступ к SMS именно в Privat24, monobank или другом легитимном банковском приложении. Некоторые приложения могут использовать его для автоматического подтверждения номера или ввода одноразового кода.

Гораздо важнее проверить, у каких ещё программ есть такой доступ.

Откройте:

Настройки → Конфиденциальность → Диспетчер разрешений → SMS.

Если доступ к уведомлениям имеет неизвестный фонарик, программа для обоев, сторонний файловый менеджер или приложение, о котором вы вообще не помните, лучше отменить это разрешение.

Также проверьте специальное разрешение «Доступ к уведомлениям». Приложение с таким правом потенциально может считывать текст уведомлений других приложений.

Для Украины это особенно актуально. Киберцентр НБУ уже выявлял вредоносные приложения для Android, которые маскировались под банковские сервисы, получали доступ к SMS и пытались перехватить банковские данные.

4. Запретите установку приложений из неизвестных источников

Это один из важнейших пунктов.

На Android можно разрешить браузеру, мессенджеру или файловому менеджеру устанавливать APK-файлы в обход Google Play. Именно этим часто пользуются мошенники.

Пользователю присылают ссылку на якобы новое приложение банка «Дию», программу для получения государственной помощи или обновление мобильного банкинга. На самом деле устанавливается вредоносная программа.

Проверить это можно примерно здесь:

Настройки → Безопасность → Установка неизвестных приложений.

Для Chrome, Telegram, браузеров и файловых менеджеров этот допуск желательно оставить отключенным, если он вам не нужен.

Банковские приложения лучше устанавливать только из Google Play или переходить в магазин по ссылке с официального сайта банка.

НБУ описывал случаи, когда поддельные APK-файлы собирали номера карт, CVV-коды, PIN-коды и SMS-сообщения, а затем пытались получить расширенные права на смартфоне.

5. Защитите сам смартфон и SIM-карту

Если на телефоне установлен мобильный банкинг, простой свайп для разблокировки — плохая идея.

Следует использовать как минимум шестизначный PIN-код или надежный пароль, а биометрию оставить в качестве удобного дополнительного способа входа.

Отдельно можно установить PIN-код на SIM-карту. Тогда человек, который извлечет SIM-карту из найденного или украденного смартфона и вставит её в другой телефон, не сможет сразу воспользоваться вашим номером.

В «чистом» Android этот параметр обычно находится здесь:

Настройки → Безопасность и конфиденциальность → Дополнительные настройки безопасности → Блокировка SIM-карты.

Google также рекомендует использовать PIN-код SIM-карты именно в качестве защиты от использования номера в случае кражи устройства.

А Google Wallet отключать не нужно

Отдельно стоит опровергнуть распространённый совет о необходимости удалять Google Wallet или историю платежей, чтобы избежать «автоматического списания денег».

Google Wallet не оформляет подписки без ведома пользователя только потому, что там сохранена карта. Регулярные платежи осуществляются на основании подписки или разрешения, которое пользователь ранее предоставил конкретному сервису.

Поэтому целесообразнее проверять активные подписки в Google Play, сервисы, где сохранена карта, и устанавливать лимиты на покупки в Интернете в своём банке.

Сам Google Wallet при обычной оплате требует защищенной блокировки экрана и проверки пользователя.

НБУ при этом напоминает о правиле, которое остается важнее любых настроек смартфона: никому не сообщать PIN-код, CVV, пароль от банковского приложения и одноразовые коды из SMS. Сотрудники банка не должны звонить клиенту и просить назвать такие данные.

То есть владельцам украинских банковских приложений не нужно без разбора отключать все разрешения. Гораздо эффективнее скрыть конфиденциальные сообщения, контролировать доступ к SMS, не устанавливать сторонние APK, защитить SIM-карту и не хранить платежные реквизиты там, где это не требуется.