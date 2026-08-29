Якщо на смартфоні є Приват24 чи monobank: 5 налаштувань, які краще змінити

Для багатьох українців смартфон фактично замінив банківське відділення. Через Приват24, monobank та застосунки інших банків ми переказуємо гроші, оформлюємо депозити, підтверджуємо покупки й отримуємо одноразові коди.

Саме тому втрата контролю над телефоном сьогодні може бути значно небезпечнішою, ніж втрата самої пластикової картки.

Повністю захистити рахунок одним перемикачем неможливо, але в Android є кілька параметрів, які варто перевірити.

1. Приховайте банківські повідомлення на заблокованому екрані

Найпростіше почати з повідомлень.

Навіть заблокований смартфон може показувати текст SMS, суму переказу, залишок коштів або частину інформації з push-повідомлення банку. Якщо телефон опинився в чужих руках, ця інформація стає доступною без розблокування.

В Android можна залишити сам факт отримання повідомлення, але приховати його зміст.

Зазвичай потрібний пункт знаходиться за шляхом:

Налаштування → Сповіщення → Сповіщення на екрані блокування → Приховувати конфіденційний вміст.

Назви пунктів відрізняються на Samsung, Xiaomi, Motorola, Pixel та інших смартфонах.

Додатково варто перевірити налаштування окремо для SMS і банківських програм. Google прямо рекомендує приховувати конфіденційні повідомлення на заблокованому екрані як один зі способів захисту даних при крадіжці смартфона.

2. Перевірте, чи Google не зберігає CVV вашої картки

Chrome та Google Wallet можуть запам’ятовувати не лише номер картки і строк її дії, а й код CVC/CVV, якщо користувач погодився його зберегти.

Це зручно під час покупок, але якщо ви хочете мінімізувати кількість місць, де зберігаються реквізити картки, функцію можна вимкнути.

У Chrome потрібно відкрити:

Налаштування → Способи оплати.

Там можна вимкнути «Зберігати захисні коди» та за потреби видалити вже збережені CVC/CVV.

Корисніше не відключати автозаповнення повністю, а ввімкнути додаткову перевірку особи перед підстановкою платіжних реквізитів. Тоді для використання збереженої картки смартфон вимагатиме PIN-код, відбиток пальця або інший спосіб підтвердження.

3. Перевірте, які програми читають ваші SMS і сповіщення

Тут є важливий нюанс.

Не потрібно автоматично забирати дозвіл SMS саме у Приват24, monobank чи іншого легітимного банківського застосунку. Деякі програми можуть використовувати його для автоматичного підтвердження номера або підстановки одноразового коду.

Набагато важливіше подивитися, які ще програми мають такий доступ.

Відкрийте:

Налаштування → Конфіденційність → Диспетчер дозволів → SMS.

Якщо доступ до повідомлень має невідомий ліхтарик, програма для шпалер, сторонній файловий менеджер або застосунок, якого ви взагалі не пам’ятаєте, дозвіл краще прибрати.

Так само перевірте спеціальний дозвіл «Доступ до сповіщень». Програма з таким правом потенційно може читати текст повідомлень інших застосунків.

Для України це особливо актуально. Кіберцентр НБУ вже фіксував шкідливі Android-застосунки, які маскувалися під банківські сервіси, отримували доступ до SMS та намагалися перехоплювати банківські дані.

4. Забороніть встановлення застосунків із невідомих джерел

Це один із найважливіших пунктів.

На Android можна дозволити браузеру, месенджеру або файловому менеджеру встановлювати APK-файли в обхід Google Play. Саме цим часто користуються шахраї.

Користувачеві надсилають посилання на нібито новий застосунок банку, «Дію», програму для отримання державної допомоги або оновлення мобільного банкінгу. Насправді встановлюється шкідлива програма.

Перевірити це можна приблизно тут:

Налаштування → Безпека → Встановлення невідомих застосунків.

Для Chrome, Telegram, браузерів і файлових менеджерів дозвіл бажано залишити вимкненим, якщо він вам не потрібен.

Банківські програми краще встановлювати лише з Google Play або переходити до магазину за посиланням з офіційного сайту банку.

НБУ описував випадки, коли фальшиві APK збирали номери карток, CVV, PIN та SMS-повідомлення, а потім намагалися отримати розширені права на смартфоні.

5. Захистіть сам смартфон і SIM-картку

Якщо на телефоні встановлений мобільний банкінг, простий свайп для розблокування — погана ідея.

Варто використовувати щонайменше шестизначний PIN-код або надійний пароль, а біометрію залишити як зручний додатковий спосіб входу.

Окремо можна встановити PIN на SIM-картку. Тоді людина, яка вийме SIM зі знайденого чи викраденого смартфона і переставить її в інший телефон, не зможе одразу користуватися вашим номером.

У чистому Android цей параметр зазвичай знаходиться тут:

Налаштування → Безпека та конфіденційність → Додаткові налаштування безпеки → Блокування SIM.

Google також рекомендує PIN-код SIM саме як захист від використання номера після крадіжки пристрою.

А Google Wallet вимикати не потрібно

Окремо варто спростувати поширену пораду про необхідність видаляти Google Wallet або історію платежів, щоб уникнути «автоматичного списання грошей».

Google Wallet самовільно не оформлює підписки лише тому, що там збережена картка. Регулярні платежі відбуваються через підписку або дозвіл, який користувач раніше надав конкретному сервісу.

Тому правильніше перевіряти активні підписки в Google Play, сервіси, де збережена картка, та встановлювати ліміти на інтернет-покупки у своєму банку.

Сам Google Wallet при звичайній оплаті вимагає захищене блокування екрана та перевірку користувача.

НБУ при цьому нагадує про правило, яке залишається важливішим за будь-які налаштування смартфона: нікому не повідомляти PIN, CVV, пароль від банкінгу та одноразові коди з SMS. Працівники банку не повинні телефонувати клієнту й просити назвати такі дані.

Тобто власникам українських банківських застосунків не потрібно хаотично відключати всі дозволи. Значно ефективніше приховати конфіденційні повідомлення, контролювати доступ до SMS, не встановлювати сторонні APK, захистити SIM і не зберігати платіжні реквізити там, де це не потрібно.