7 причин через які може зламатися ваша пральна машина

“Куди тепер без пральної машинки?!” – так може думати більшість, в тому числі і ми. Пральна машина сильно полегшила життя практично всім людям з моменту початку її масового виробництва в 1907 році.





Тепер цей “гаджет” став невід’ємною частиною нашого інтер’єру в квартирі або приватному будинку.

Однак, деякі наші дії можуть привести до поломки пральної машини і необхідності купувати нову. Ми думаємо, що мало кому хотілося б прийти до такого підсумку. Тому давайте розглянемо 7 причин через які пральна машина може зламатися.

1. Перевантаження

На кожній пральній машині вказана максимальна вага білизни яку можна завантажити в барабан для безпечного прання (4,5,6 і т.д. кілограм).

Якщо не дотримуватися цих норм, машина почне сильніше вібрувати, виросте навантаження на механізми пральної машини, що збільшить їх зношення і посприяє деформації та руйнуванню.

Виробником розраховане певне навантаження на компоненти, тому перевантаження білизною нічого доброго не обіцяє.

Що стосується прання одягу, вода і миючі засоби, при перевантаженні, не зможуть проникнути в волокна білизни для адекватного прання через занадто велике утрамбування.

Для прикладу приблизна вага білизни: шкарпетки ~ 50 грам, футболка ~ 150 грам, шорти ~ 200 грам, сорочка ~ 250 грам, плаття ~ 300 грам, брюки ~ 500 грам, рушник великий ~ 600 грам, скатертина ~ 650 грам.

2. Занадто багато засобів для прання

Від величезної кількості миючого засобу білизна не стане чистішою. Щоб прання пройшло більш якісно, ​​потрібно дотримуватися правильні пропорції миючого засобу для прання кожного виду забруднення і кількості білизни.

Справа в тому, що велика кількість піни утруднить висихання пральної машини і буде сприяти появі цвілі і неприємного запаху всередині неї. До того ж це не допоможе відіпрати білизну краще.

3. Залишати в кишенях речі

Це ще одна досить популярна помилка. Якщо при пранні одягу залишити в кишені важкі ключі або інший металевий предмет, то є ймовірність під час циклу прання пошкодити захисне скло ілюмінатора пральної машини, подряпати його або розбити.

Папір, або інші дрібні предмети залишені в кишенях, можуть розсипатися під час прання і стати причиною засмічення фільтрів пральної машини або навіть системи каналізації.

4. Після прання, не провітрювати пральну машину

Отже, пральна машина закінчила прання, ви дістали білизну і зачинили кришку люка. Ні, так справа не піде.

Справа в тому, що після прання, всередині залишається чудове середовище для розмноження мікроорганізмів і цвілі, які видають неприємний запах, тепло і сирість.

Після прання, обов’язково дістаньте повністю або до кінця розподільник миючих засобів. Максимально широко відкрийте люк і протріть його, а так само ущільнювальну гумку від залишків води. У такому положенні дочекайтеся висихання пральної машини, це вбереже від неприємних запахів і цвілі.

5. Не використовувати пральну машину без інструкції

Обов’язково прочитайте інструкцію з правильного монтажу вашої пральної машини. На жаль, деякі люди починають користуватися пральною машиною встановивши її не за рівнем або не знявши болти. Це може привести до руйнування механізмів при першому ж пранні через сильну вібрацію і деформацію барабана і двигуна.

Інструкція також покаже як чистити кожух насоса пральної машини, в якому може накопичуватися різне дрібне сміття.

Інструкція також необхідна при використанні різних режимів прання, кількості білизни, що завантажується і використання миючих засобів. Це допоможе отримати максимально хороший ефект від прання, а також продовжити термін служби пральної машини.

6. Не використовувати засоби для пом’якшення води

Жорстка вода сприяє утворенню вапняних відкладень на нагрівальному елементі пральної машини, що може привести до його руйнування, а також зниження ефективності нагрівання.

Краще використовувати спеціальні засоби для прання з компонентами пом’якшуючими воду або окремі засоби для пом’якшення води.

7. Використання засобів для ручного прання

Ніколи не використовуйте для прання в пральній машині засоби для ручного прання білизни, оскільки це призводить до утворення величезної кількості піни, що може вивести з ладу пральну машину. Це відбувається через те, що багато піни потрапить в усі компоненти машини і буде порушувати її коректну роботу.