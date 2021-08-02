7 причин через які може зламатися ваша пральна машина
“Куди тепер без пральної машинки?!” – так може думати більшість, в тому числі і ми. Пральна машина сильно полегшила життя практично всім людям з моменту початку її масового виробництва в 1907 році.
Тепер цей “гаджет” став невід’ємною частиною нашого інтер’єру в квартирі або приватному будинку.
Однак, деякі наші дії можуть привести до поломки пральної машини і необхідності купувати нову. Ми думаємо, що мало кому хотілося б прийти до такого підсумку. Тому давайте розглянемо 7 причин через які пральна машина може зламатися.
1. Перевантаження
На кожній пральній машині вказана максимальна вага білизни яку можна завантажити в барабан для безпечного прання (4,5,6 і т.д. кілограм).
Якщо не дотримуватися цих норм, машина почне сильніше вібрувати, виросте навантаження на механізми пральної машини, що збільшить їх зношення і посприяє деформації та руйнуванню.
Виробником розраховане певне навантаження на компоненти, тому перевантаження білизною нічого доброго не обіцяє.
Що стосується прання одягу, вода і миючі засоби, при перевантаженні, не зможуть проникнути в волокна білизни для адекватного прання через занадто велике утрамбування.
Для прикладу приблизна вага білизни: шкарпетки ~ 50 грам, футболка ~ 150 грам, шорти ~ 200 грам, сорочка ~ 250 грам, плаття ~ 300 грам, брюки ~ 500 грам, рушник великий ~ 600 грам, скатертина ~ 650 грам.
2. Занадто багато засобів для прання
Від величезної кількості миючого засобу білизна не стане чистішою. Щоб прання пройшло більш якісно, потрібно дотримуватися правильні пропорції миючого засобу для прання кожного виду забруднення і кількості білизни.
Справа в тому, що велика кількість піни утруднить висихання пральної машини і буде сприяти появі цвілі і неприємного запаху всередині неї. До того ж це не допоможе відіпрати білизну краще.
3. Залишати в кишенях речі
Це ще одна досить популярна помилка. Якщо при пранні одягу залишити в кишені важкі ключі або інший металевий предмет, то є ймовірність під час циклу прання пошкодити захисне скло ілюмінатора пральної машини, подряпати його або розбити.
Папір, або інші дрібні предмети залишені в кишенях, можуть розсипатися під час прання і стати причиною засмічення фільтрів пральної машини або навіть системи каналізації.
4. Після прання, не провітрювати пральну машину
Отже, пральна машина закінчила прання, ви дістали білизну і зачинили кришку люка. Ні, так справа не піде.
Справа в тому, що після прання, всередині залишається чудове середовище для розмноження мікроорганізмів і цвілі, які видають неприємний запах, тепло і сирість.
Після прання, обов’язково дістаньте повністю або до кінця розподільник миючих засобів. Максимально широко відкрийте люк і протріть його, а так само ущільнювальну гумку від залишків води. У такому положенні дочекайтеся висихання пральної машини, це вбереже від неприємних запахів і цвілі.
5. Не використовувати пральну машину без інструкції
Обов’язково прочитайте інструкцію з правильного монтажу вашої пральної машини. На жаль, деякі люди починають користуватися пральною машиною встановивши її не за рівнем або не знявши болти. Це може привести до руйнування механізмів при першому ж пранні через сильну вібрацію і деформацію барабана і двигуна.
Інструкція також покаже як чистити кожух насоса пральної машини, в якому може накопичуватися різне дрібне сміття.
Інструкція також необхідна при використанні різних режимів прання, кількості білизни, що завантажується і використання миючих засобів. Це допоможе отримати максимально хороший ефект від прання, а також продовжити термін служби пральної машини.
6. Не використовувати засоби для пом’якшення води
Жорстка вода сприяє утворенню вапняних відкладень на нагрівальному елементі пральної машини, що може привести до його руйнування, а також зниження ефективності нагрівання.
Краще використовувати спеціальні засоби для прання з компонентами пом’якшуючими воду або окремі засоби для пом’якшення води.
7. Використання засобів для ручного прання
Ніколи не використовуйте для прання в пральній машині засоби для ручного прання білизни, оскільки це призводить до утворення величезної кількості піни, що може вивести з ладу пральну машину. Це відбувається через те, що багато піни потрапить в усі компоненти машини і буде порушувати її коректну роботу.
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