Криптовалюта Solana: історія створення, принципи роботи, можливості та перспективи

Solana (SOL) – це незалежний блокчейн першого рівня, швидка та ефективна мережа, в основі якої лежить протокол смарт-контрактів. Досягнувши ринкової капіталізації в 42 мільярди доларів всього за перші 18 місяців свого існування, монета Solana захопила увагу всієї криптоспільноти.

Завдяки масштабованості мережі, низьким комісіям та високій швидкості проведення операцій Solana криптовалюта отримала назву «The Ethereum Killer» (вбивця Ethereum). Головне призначення SOL – це створення децентралізованих програм, які можна масштабувати. Тому мережа особливо актуальна для корпоративних користувачів.

Що таке Solana? Коротка історія та ключові характеристики

Мережа Solana була створена в 2017 році в США. Її ідеологами стали колишні інженери Qualcomm, Intel та Dropbox – Анатолій Яковенко, Грег Фіцджеральд, Стівен Акрідж та Радж Гокал. Якийсь час Solana криптовалюта була дрібним гравцем на ринку, але потім все змінилося.

В 2018-2019 рр. було опубліковано технічний документ Solana, після чого почалася розробка фундаменту блокчейну. Тоді альткоін SOL коштував лише 4 центи. Але цікава ідея та потужна маркетингова кампанія змогли переконати інвесторів у ефективності платформи. Вони відразу купили близько 80 млн. монет.

В 2020 році було запущено основну мережу, яка дозволила розробникам перейти до реалізації своїх ідей. Популярність напряму DeFi забезпечила приплив нових проектів на блокчейн Solana. Вже тоді Solana могла обробляти до 65 000 транзакцій в секунду, підтвердивши, що алгоритм Proof of History дійсно неймовірно швидкий в порівнянні зі звичайними алгоритмами консенсусу.

Наприкінці літа 2021 р. вартість SOL становила 44 долари, а вже 8 вересня вона досягла свого піку в майже 215 доларів, продемонструвавши зростання приблизно на 489 %.

На початок 2023 року у мережу Solana було завантажено платформи AMM, Lending, Yield Farming – інструменти для миттєвого обміну грошима, позик, «прибуткового фермерства».

У криптовалютній спільноті Solana вважають гарною альтернативою Ethereum. Це інноваційний блокчейн із неймовірним потенціалом.

Чому Solana особлива? Що відрізняє її від інших криптовалют?

Огляд Solana варто розпочати з аналізу масштабованості, яка є однією з основних проблем блокчейнів. Більшість із них не може подолати поріг у 15 транзакцій на секунду. Іншими словами, ці обмеження не дозволили б блокчейнам стати дійсно світовою платіжною системою, як це задумувалося від самого початку.

Блокчейн Solana був розроблений для полегшення створення децентралізованих програм (DApp). Він націлений на поліпшення масштабованості шляхом впровадження консенсусу доказу історії (PoH, скорочення від Proof of History), який працює у поєднанні з консенсусом доказу ставки (PoS, скорочення від Proof of Stake).

Як працює Solana?

Доказ історії (PoH) – це механізм, який допомагає впорядкувати та верифікувати транзакції на блокчейні. Щоб створювати єдиний час для всіх учасників, він дозволяє кожному вузлу самостійно перевіряти дійсність транзакції.

Proof of Stake (PoS) – це технологічний ресурс, який дозволяє Solana бути більш екологічною, ніж традиційна система консенсусу PoW (Proof of Work), що використовується Біткоіном. У децентралізованій системі блокчейн група серверів (вузлів) відповідає за перевірку кожної транзакції. Це дозволяє запобігти бажанню зловмисника об’єднати велику кількість вузлів, щоб монополізувати та контролювати мережу. Щоб унеможливити це, вузли, що управляють мережею, повинні безперервно працювати, вирішуючи математичну головоломку (доказ роботи), щоб атакувати мережу було дуже дорого, а отже, просто недоцільно. Саме в цьому полягають основні принципи роботи Solana.

Як використовувати Solana у бізнесі та повсякденному житті?

Багатьох трейдерів-початківців цікавить питання, де використовується Solana. Solana може використовуватися, і як блокчейн, і як його токен. Solana має дуже амбітну мету Вона дозволяє блокчейну обробляти транзакції із неймовірною швидкістю. Така захмарна масштабованість, особливо в порівнянні з її найближчими конкурентами, є доказом того, що Solana має достатній потенціал для того, щоб перетворитися на світову платформу:

Криптопростір Solana не обмежений. На даний час у ньому налічуються тисячі різних проектів, включаючи додатки, музику, ігри та багато іншого.

Смарт-контракти: Solana також має можливість створювати смарт-контракти, які є ключовим елементом децентралізованої економіки.

Створення токенів: у Solana також можна створювати або купувати NFT та багато інших цифрових активів.

SOL та її використання не обмежуються блокчейном.

Варіанти використання SOL криптовалюти:

Винагорода за стекінг: SOL здебільшого використовується як валюта блокчейна Solana. За підтвердження транзакцій ви отримуєте відповідну винагороду SOL.

Solana Pay. Наступним кроком в еволюції Solana став Solana Pay – децентралізований одноранговий спосіб оплати, який був запущений у лютому 2022 року. Він пропонує швидкі та дешеві транзакції на основі блокчейну зі зручним інтерфейсом. Таким чином, користувачі можуть здійснювати транзакції без посередників. Solana Pay – цікавий варіант, як для продавців, так і споживачів.

Головна відмінність Solana від Ethereum – це швидкість. Завдяки інноваційному механізму Proof of History (PoH) Солана може обробляти транзакції у десятки разів швидше.

Інвестування в Solana: переваги та недоліки

Враховуючи, що SOL – це відносно нова криптовалюта, багатьох цікавить питання, як купити Solana і чи варто взагалі це робити. Не існує правильної чи неправильної відповіді на це питання, оскільки все залежить від трейдера та інвестора. Для того, щоб вам було простіше визначитися із вибором, розглянемо основні переваги і недоліки Solana.

Почнемо з плюсів:

Масштабованість. Безумовно, це найбільша перевага Solana перед конкурентами. Розроблений з урахуванням проблеми масштабованості блокчейн забезпечує неймовірно швидку обробку транзакцій.

Мінімальні витрати. Solana не потребує величезних ресурсів, отже, комісії за транзакції набагато нижчі. У середньому комісія за транзакцію Solana становить менше одного цента. Для прикладу, комісія за транзакцію з Ethereum становить у середньому 8 доларів.

Вплив на навколишнє середовище. Оскільки Solana потребує менших витрат енергоресурсів, вона є більш екологічною альтернативою іншим видам крипти.

Недоліки Solana

Порівняння з Ethereum: Будучи першопрохідником, Ethereum завжди випереджатиме Solana. Для того, щоб перемогти більш досвідченого конкурента SOL потрібно стрибнути вище голови.

Можлива централізація. Гібридна система Солана може призвести до централізації. У той час, як сам ланцюжок блоків за своєю суттю децентралізований, механізм PoS може мати протилежний ефект, оскільки в невеликій кількості вузлів, зазвичай, сконцентрована велика кількість криптовалюти SOL.

Однак перш ніж інвестувати кошти в цей вид крипти, потрібно розібратися з тим, де зберігати Solana. Для того, щоб взаємодіяти з будь-якими програмами на блокчейні Solana, потрібно мати гаманець, що підтримує мережу. Серед найбільш популярних гаманців можна виділити Phantom, Solflare, Sollet, Math Wallet.

В цілому, Solana – це інноваційний блокчейн із неймовірним потенціалом. Пропонуючи високу швидкість обробки транзакцій, мінімальні комісії та витрати, він може легко перетворитися на по-справжньому глобальну систему криптоплатежів. Solana для початківців – це ідеальний варіант для тих, хто хоче стати криптотрейдером і почати торгувати на волатильному ринку.