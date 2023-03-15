Rozetka могли продати за 1-3 мільярди доларів: деталі

Восени 2021 року фінтех-гігант Kaspi з Казахстану оголосив про плани почати працювати на ринку України, придбавши БТА Банк та платіжний сервіс Portmone.

За даними Forbes, перед початком вторгнення окупантів підприємець Владислав Чечоткін домовився про продаж Rozetka казахстанській компанії. Джерела видання Forbes стверджують, що український маркетплейс був оцінений в 1-3 млрд USD. До закриття угоди залишалося кілька тижнів. Якби вона відбулася, Чечеткін став би доларовим мільярдером.

Станом на листопад 2021 року оцінка торгової платформи Rozetka варіювалася в межах 600-889 млн USD. В березні минулого року неназваний інвестор запропонував Чечоткіну продати маркетплейс за 2-10 млн USD, однак бізнесмен сприйняв цю комерційну пропозицію як образу.

Kaspi придбав БТА Банк та Portmone за 24 млн USD. Для повноцінної роботи в Україні необхідний був ще й маркетплейс, і як один з варіантів розглядалася його покупка Rozetka.

Однак, не всі українські експерти вважають, що Kaspi зможе легко закріпитися на ринку України. Деякі з них вважають, що компанія може зіткнутися з труднощами через конкуренцію з місцевими фінтех-гравцями, які вже успішно працюють на ринку. Більше того, український ринок має свої особливості та вимоги, які можуть бути відмінними від тих, що існують на ринку Казахстану.

Останнім часом в Україні також спостерігається зростання попиту на електронну комерцію. Згідно з дослідженням GfK Ukraine, більше 70% українців здійснюють покупки в Інтернеті, а понад 60% з них зробили це за останні 12 місяців. Ці показники свідчать про високий потенціал розвитку електронної комерції в Україні, що може бути вигідним для Kaspi, якщо вони зможуть ефективно конкурувати на ринку та задовольняти потреби місцевих споживачів.

Загалом успіх чи провал Казахстану в Україні ми побачимо з часом.