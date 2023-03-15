Viber назвав найпопулярніші смартфони серед українців: статистика дивує

Rakuten Viber опублікував статистичні дані щодо найпопулярніших смартфонів серед користувачів в Україні. Дані показують, що велика частина українців віддає перевагу пристроям на Android, але кількість користувачів iOS поступово зростає. На 2021 рік їх частка становила 17%, а зараз вона збільшилась до 19%.

За популярністю брендів, Samsung став першим серед українців у лютому, за ним розмістився Redmi та Apple. Xiaomi та Huawei також потрапили до п’ятірки найпопулярніших брендів. Інші бренди в топ-десятці включають Oppo, ZTE, POCO (бренд Xiaomi), Tecno та realme. Порівняно з 2021 роком, топ-п’ятірка рейтингу залишилась незмінною, а realme замінила Lenovo у п’ятірці.

Щодо рейтингу моделей смартфонів, крім тих, що перераховані вище, варто зазначити наступні:

Redmi 9A. iPhone 11, Redmi 9C. Redmi 9. Redmi Note 9. Redmi Note 7. iPhone 7. Redmi Note 8 Pro. iPhone XR. Redmi 7A.

Тобто з 2021 року моделі Redmi 9A вдалося піднятися в рейтингу аж на п’ять позицій. Тож тепер цей смартфон посідає перше місце. В тому ж таки 2021 році на першому місті була модель Redmi Note 7, однак тепер вона втратила рейтинг та опинилася на сьомому місці.

Ця статистика не заслуговує на стовідсоткову достовірність, адже чимало користувачів відмовилися від Вайбера, обравши більш зручні месенджери. Тобто Viber використали статистику, отриману завдяки своїм внутрішнім інструментам збору даних.

Проте, незважаючи на те, що статистика Viber має певні обмеження, вона все ж може дати загальне уявлення про популярність тих чи інших моделей смартфонів та брендів на українському ринку. Такі дані можуть бути корисними для виробників телефонів та розробників програмного забезпечення, щоб краще розуміти потреби користувачів та пристосовуватись до них. Крім того, ця статистика може бути корисною для споживачів, які планують придбати новий смартфон та хочуть знати про популярні моделі та бренди на ринку.