Інтеграція реєстру військовозобов’язаних в “Дію”: коментар Мінцифри

Днями Володимир Арап, який займає посаду військового комісара в Харківському обласному Територіальному центрі комплектування, анонсував інтеграцію реєстру “Оберіг” в сервіс державних послуг “Дія”.

В реєстрів під назвою “Оберіг” міститься інформація про всіх військовозобов’язаних, які проживають на території України.

Як стверджує Арап, після завершення інтеграції Міністерство оборони почне використовувати “Дія”. для розсилання цифрових повісток українцям.

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Журналісти видання Pressing звернулися до очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова, що той прокоментував заяву Арапа.

За словами очільника Мінцифри, його відомство не буде запускати в “Дії” цифрові повістки, попри прохання Міністерства оборони. Адже таке нововведення нанесе значний удар по репутації бренду, а їхня мета — перетворення “Дії” на найкращий в світі сервіс.

Федоров підкреслює, що вручення повісток може здійснюватися за допомогою інших інструментів. А щодо роздачі повісток в “Дії”, то найближчим часом цього не буде. Можливе вже після нашої перемоги над ворогам таку можливість розглянуть, але точно не зараз. Керівництво оборонного відомства з розумінням ставиться до позиції Міністерства цифрової трансформації.

Зараз на міжнародному рівні сервіс державних послуг “Дія” має бездоганну репутацію. Це підтверджується тим, що чимало країн світу зацікавилися можливістю використовувати подібний сервіс. Нещодавно український державний сервіс запровадили в Естонії.

Тож наразі турбуватися стосовно вручення електронних повісток не варто. Це можливо в довгостроковій перспективі, але в найближчі місяці цього точно не буде.

Водночас неодноразово звучали заяви, що інтеграція реєстру “Оберіг” в сервіс державних послуг “Дія” має на меті поліпшити інформаційну базу про військовозобов’язаних та регулярно актуалізовувати інформацію.

Незважаючи на те, що запровадження електронних повісток в “Дії” наразі не є пріоритетною метою, українська влада продовжує працювати над такою можливістю