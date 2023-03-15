ЗСУ можуть протистояти “Рапторам” та російським катерам-камікадзе: що відомо про PB40 Defiant 

Збройні сили України натякнули, що використовують американські катери PB40 Defiant з кулеметами M2 Browning.

Днями прес служба військово морських сил України оприлюднили декілька дуже цікавих фото. Згідно з описами під фото стає відомо, що для захисту позицій неподалік Очакова використовуються катери PB40 Defiant виробництва Сполучених Штатів Америки.

Що про це відомо

В описі до фото розповідається, що високоманеврені катери пересуваються на швидкості до 45 вузлів. У них маленька осадка. В якості озброєння катерах використовуються кулемети і гранатомети американського виробництва.

Аналізуючи цю інформацію, більшість експертів одноголосно стверджують, що подібні характеристики має катер PB40 Defiant.

З відкритих джерел ми дізналися, що довжина корпуса катера PB40 Defiant сягає 12 метрів. На озброєнні катера стоять дві одиниці 12,7 мм кулемети M2 Browning. Також є 7,62 мм кулемет M240, а також автоматичний гранатомет Mk19.

З високою вірогідністю, американські катери допомагають в боротьбі з диверсіями російських окупантів. Бійці військово-морських сил Збройних сил України охороняють вхід до лиману, через який окупанти можуть отримати доступ до портів Миколаївщини.

Также допускається, що PB40 Defiant протидіє ворожим надводним дронам камікадзе.

До речі, пперший факт застосування такого дрона російською армією був зафіксований Генеральним штабом України 11 лютого цього року.

Загалом озброєння західних країн в рази краще за радянську спадщину російських окупантів. Тож чим більше зброї натівського зразка отримають наші захисники, тим ефективніше вони нищитимуть окупантів.

Нагадаємо, що вже через півтора чи два місяці наші Збройні сили проведуть контрнаступальну операцію. Прогнавши окупантів хоча б з частини наших територій, наприклад, Херсонщини чи повернувши під контроль Маріуполь, ми отримаємо базу для переговорів на умовах України. Це буде повне фіаско для нашого ворога, і довгоочікувана перемога для нас.