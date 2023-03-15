На Землю насувається магнітна буря G1: що потрібно знати метеозалежним 

15 березня, середа, на Землю очікує магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в роботі енергосистем та вплинути на маршрути міграції птахів та тварин. Люди похилого віку та метеозалежні також повинні бути обережними, оскільки магнітна буря може вплинути на їх здоров’я.

За останні 24 години сонячна активність була низькою, зафіксовано лише три спалахи класу С, максимальний з яких був спалах класу С3,11. Це мало впливає на Землю.

У середу очікується спокійне або слабке штормове геомагнітне поле, а сонячна активність буде на низькому чи помірному рівні..

За даними на 15 березня прогнозується така сонячна активність:

ймовірність малого геомагнітного шторму становить 30%;

великого геомагнітного шторму – 10%;

спалаху на Сонці М-класу – 5%;

спалаху на Сонці Х-класу – 1%.

Кількість сонячних плям становить 20.

Важливо зазначити, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Важливо пам’ятати, що магнітні бурі можуть викликати такі симптоми як головні болі, запаморочення, втома та роздратування. Якщо ви належите до цієї категорії людей, то слід бути особливо уважними в цей день і уникати зайвих фізичних та емоційних навантажень.

Також, у разі попереджень про магнітні бурі, слід уникати тривалих подорожей та перебування на відкритих територіях, особливо під час найбільш інтенсивних проявів бурі. Р

Необхідно слідкувати за метеорологічними прогнозами та отримувати актуальну інформацію про магнітні бурі від відповідних організацій. Пам’ятайте, що попереднє планування та підготовка можуть допомогти уникнути можливих проблем та негативних наслідків в разі сильної магнітної бурі.

Загалом, відповідальна поведінка та свідоме ставлення до метеорологічних явищ можуть значно зменшити ризики для здоров’я та допомогти впоратися з можливими наслідками магнітних бур.