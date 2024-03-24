Топ-3 дешевих бездротових навушників в Україні

Редакція порталу GSMinfo проаналізувала український ринок бездротових навушників, та визначила топ-3 найкращі моделі до 5000 гривень, які можна купити в Україні.

Realme Buds Air 5

На третьому місці опинилися Realme Buds Air 5 вартістю від 2999 гривень. Ця модель оснащена великими динамічними драйверами на 12,4 мм і шістьма мікрофонами, завдяки чому гарнітура добре відокремлює сторонній шум під час дзвінків. Вони також пропонують функцію активного шумозаглушення до 50 дБ, режим прозорості, управління жестами та підтримку просторового звуку Dolby Atmos. Заряду навушників вистачає до 7 годин, а з підзарядкою від кейса – до 39 годин.

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro розташувалися на другому місці. При ціні від 2384 гривень, ця гарнітура може запропонувати подвійні випромінювачі на 10 і 11 мм із титановим покриттям, шумозаглушення до 52 дБ, режим прозорості та управління жестами. Цієї моделі вистачить до 10 годин прослуховування, а при зарядці від кейса – до 38 годин. Серед інших особливостей також виділяють наявність захисту від вологи і пилу за стандартом IP54.

OnePlus Buds 3

Найкращими в цій добірці були визнані OnePlus Buds 3, ціна яких починається від 4119 гривень. Ці навушники отримали подвійні динамічні драйвери на 10,4 і 6 мм з підтримкою технології BassWave для оптимізації низьких частот. У них трохи вищий клас захисту – IP55, а також є підтримка просторового звуку 3D Audio і Hi-Res-кодека LHDC 4.0. У гарнітурі OnePlus також є режими прозорості та активного шумозаглушення, а заявлена автономність доходить до 10 і 44 годин у самих навушниках і під час заряджання від кейса відповідно.