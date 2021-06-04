Коли бажано повністю відключати інтернет на смартфоні: ситуацій кілька

Як показує практика, багато людей інколи тримають всі налаштування «за замовчуванням» і рідко коли зазирають в шторку на смартфоні.





А дарма, є деякі налаштування, які можуть бути корисні і навіть здатні зберегти гроші на рахунку. У цій статті розповімо, в яких ситуаціях корисно відключити інтернет на смартфоні.

Нагадаємо: передачу даних і Wi-Fi зручно вимкнути в шторці налаштувань смартфона (проведіть по екрану зверху вниз).

– Підозра на злом пристрою

Вам приходять дивні PUSH-повідомлення, смс про списання коштів, або ваш смартфон став аномально повільно працювати.

Можливо, на вашому пристрої з’явився вірусний додаток, який проявляє активність. Краще вимкнути інтернет на смартфоні, дістатися до іншого пристрою, поміняти паролі, зв’язатися з банком, зберегти потрібні дані, а після вже вирішувати питання зі смартфоном.

– Економія трафіку

Навіть якщо ви не користуєтеся смартфоном, то він споживає якісь копійки трафіку. У сумі, це може бути істотно, особливо якщо у вас оплата за тарифом. Ну і витрата пакета трафіку теж буде. Вимикайте передачу даних тоді, коли вона вам не потрібна.

Тільки варто розуміти: що повідомлення в соціальні мережі і месенджери до вас не прийдуть. А ось SMS і дзвінки працювати будуть.

Також є цікавий момент: якщо ви підключені по Wi-Fi, припустимо в кафе, і якщо цей Wi-Fi працює нестабільно або повільно, то за замовчуванням включиться інтернет через мобільного оператора, що призведе до витрати трафіку.

– Збереження заряду акумулятора

Включений Wi-Fi і мобільна передача даних пристойно витрачають батарею. Тому, якщо вам потрібно зберегти заряд, вимкніть дані опції.

Включайте в міру можливості, щоб перевірити нові повідомлення або скористатися інтернетом. Не варто виключати смартфон фізично, якщо мало заряду: в цьому випадку, на процес виключення / включення він витратить багато енергії.

Краще переводити пристрій в режим польоту (авіарежім). Також якщо ви перебуваєте далеко від базової станції (1 поділка рівня сигналу), то з метою збереження заряду батареї краще відключити мобільну передачу даних.