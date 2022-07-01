Прокат автомобілів від А до Я. Все про оренду автомобіля без водія

За останні кілька років ми захопилися автомобільними подорожами. Їздити на власному автомобілі зручно – він почувається як вдома, він мобільний і доступніший за ціною, ніж подорож літаком або залізницею, особливо якщо ви подорожуєте групою або сім’єю. Але ваш автомобіль підходить не для кожної поїздки: немає причин вирушати в тривалу подорож, наприклад, на вихідні, не завжди зручно і вигідно їхати разом, або просто отримати справді вигідну пропозицію на поїзд чи літак. Але до хорошого незабаром звикаєш, і тепер, приземлившись у будь-якому місті, хочеться спокійно сісти в машину та доїхати до потрібного місця, а не розбиратися з таксистами, шукати громадського транспорту тощо. Ви не хочете ганятися за екскурсійним автобусом або переплачувати за приватного водія, щоб оглянути визначні пам’ятки. Тут також може допомогти оренда авто Київ.





Розповімо вам про нюанси та підводні камені для відпочиваючих (ділових мандрівників), які вирішили орендувати автомобіль.

Не будемо вас навантажувати банальними порадами на зразок: уважно вивчіть умови оренди, прочитайте договір, внесіть правки, наполягайте, перевіряйте ще раз і т.д. Вірно те, що втомлена людина прибуває в аеропорт вночі з однією думкою в голові – якнайшвидше дістатися до готелю, або, навпаки, прибуває з однією думкою в голові – почати відпустку або вирушити в плавання. У цьому випадку навіть найзапекліший педант не читає дрібний шрифт, а менеджер прокатної компанії малорозбірливо пише в договорі оренди. І це нормально. Ця людина перебуває тут у відпустці. Та сама ситуація, що і з готелем. Але нюансів у автомобіля набагато більше. Тому нижче виділимо ключові моменти, на які варто звернути увагу навіть у стомленому та святковому настрої.

На що звернути увагу під час оренди автомобіля.

Крім вартості самої оренди, з вас може бути стягнуто заставу. Це гроші, які компанія з прокату використовує як гарантію на випадок пошкодження автомобіля або виникнення підстав для нарахування штрафу в кінці терміну оренди. Ця сума не завжди ясна, і дуже часто вам її скажуть, коли ви заберете машину або коли ви уважно прочитаєте ваучер, де, до речі, сума застави теж не завжди ясна. Розмір застави варіюється від однієї компанії з прокату автомобілів до іншої та залежить від класу автомобіля.

Важливо! При бронюванні поїздки завжди слід питати про розмір депозиту, щоб можна було зарезервувати необхідну суму у бюджеті поїздки. У деяких випадках можливе підписання договору без депозиту, але у цьому випадку вартість оренди збільшиться на 20%.

Як відбувається збір та повернення депозиту? Все дуже просто: якщо ви платите карткою, менеджер прокатної компанії заморозить необхідну суму на вашому рахунку одночасно з оплатою. Після закінчення оренди, якщо немає причин для стягнення з вас додаткових зборів, штрафів та автомобіль здано без пошкоджень, то гроші будуть розморожені на карті. Деякі банки роблять це не відразу (це може зайняти до десяти днів).

Кредитна або дебетова картка

Мандрівники часто розумно відповідають на це питання, кажучи, що для оренди автомобіля потрібна кредитна картка (тобто на практиці виходить, що ви орендуєте автомобіль за допомогою кредитної картки).

Так звідки взялося це твердження про кредитні картки.

Так, там чорним по білому написано, що дебетові карти не приймаються. Отже, як ми розуміємо, що компанія не приймає карт, якими ми зазвичай користуємося. Наприклад, тою, на яку отримуєте зарплату. Ключовим тут є “як ми це розуміємо”. Це велике привітання перекладачам служб прокату автомобілів. Річ у тому, що в більшості країн дебетова картка – це не проста карта, а неперсоніфікована банківська карта. Це виглядає так.

Зверніть увагу, що ця картка не ембосована, тобто. на ній немає цифрового тиснення, але на ній написано DEBIT. іншими словами, за правилами цю картку не приймають, а приймають звичайні кредитні чи дебетові картки, без будь-яких обмежень.

Страхування

Це один із найулюбленіших пунктів компаній з прокату автомобілів. На сайті майже завжди пишуть: “Страхування включено” або “КАСКО входить у вартість оренди” і т.д. Насправді зазвичай включено мінімальний пакет. Насправді це, як правило, мінімальний пакет або поліс зі значними обмеженнями. Хоча ОСАЦВ завжди включається до страховки (і не включати його неможливо, тому що без нього не можна їздити за правилами дорожнього руху), існує безліч різних сценаріїв, коли йдеться про КАСКО.

Найчастіше поліси КАСКО включають так звану франшизу. Це означає, що страхова компанія оплачує збитки після вирахування франшизи. Своєю чергою, франшиза залежить від класу автомобіля і зазвичай дорівнює сумі застави. Тому якщо, не дай Боже, ви потрапите в аварію, припустимо, що сума збитків становитиме 20 000 грн, а франшиза – 12 000 грн, то страхова компанія поверне 8 000 грн прокатнику, а решта суми буде вирахувана із вашої застави. Поліси КАСКО зазвичай покривають лише ризик крадіжки чи пошкодження внаслідок нещасного випадку. Якщо хтось подряпав погане слово на вашій машині, порізав шину і т.д. – Вартість ремонту вашим коштом.

Під час бронювання на сайті прокатної компанії або брокера вам кілька разів нагадають, що страховка не повна і, щоб уникнути неприємностей, необхідно оформити “повне КАСКО” або “повну страховку” або “супер КАСКО” (варіанти різні – по суті те саме). Але ціна цього варіанта зовсім не маленька.

Обмеження з пробігу

Наразі це обмеження стало менш поширеним, але все ще трапляється. Зазвичай орендодавці обмежують щоденний пробіг 300 км. Кожен зайвий пройдений кілометр спричиняє штраф, а іноді навіть оренду автомобіля на добу. Це не завжди обмовляється при прийманні автомобіля та може стати неприємним сюрпризом на стійці реєстрації. Загалом зверніть увагу на ліміт пробігу в умовах оренди, які штрафи передбачені за порушення ліміту, якщо такі є, і звірте показання одометра з даними з акта передачі автомобіля при підписанні акта.

Є ще один важливий момент. Можна орендувати автомобіль в одному місці та повернути його в іншому. Це може бути дуже зручним. Це зручно, якщо ви приїхали в одне місто та плануєте відвідати інше місто, а потім не повертатися. Більшість компаній з прокату автомобілів пропонують таку послугу, але за додаткову плату, яка немаленька.

Другий водій

Тому, якщо ви хочете здати автомобіль комусь, крім себе, на час оренди, вам доведеться доплатити. Очевидно, що співробітники компанії не контролюють, хто знаходиться за кермом автомобіля, поки ви ним керуєте, і лише у разі аварії порушення буде виявлено. Але варто розглянути цей варіант, особливо з огляду на те, що “другий водій” не завжди вказується при бронюванні.