Чому у пральних машин виникають складнощі з віджимом та як їх позбутися самостійно

Якщо після повного циклу прання ви отримуєте не добре віджату білизну, а важку та вологу – не поспішайте звертатися до сервісу. Проблеми з віджимом можна вирішити самостійно.





Іноді машинка починає віджимати не надто ефективно чи навіть зовсім припиняє це робити. Для вирішення проблеми варто спочатку розібратися в її причинах, а вже потім усунути несправність самостійно або звернутися до сервісу.

Проблеми, які можна вирішити самотужки

Існує кілька проблем, вирішити які у користувача вийде самостійно, без виклику майстра:

Неправильний вибір програми . У більшості пралок є режими, для яких не передбачено віджимання білизни. Серед них – «дбайливе прання», «прання шовку» або «вовна». Переконатись у причинах проблеми допоможе знайомство з інструкцією до техніки. А вирішується вона з мінімальними зусиллями – вибором іншої програми чи ввімкненням додаткового режиму віджиму вже після завершення прання.

. У більшості пралок є режими, для яких не передбачено віджимання білизни. Серед них – «дбайливе прання», «прання шовку» або «вовна». Переконатись у причинах проблеми допоможе знайомство з інструкцією до техніки. А вирішується вона з мінімальними зусиллями – вибором іншої програми чи ввімкненням додаткового режиму віджиму вже після завершення прання. Перевищення рекомендованої ваги , яку можна завантажувати в барабан. Кожна пральна машинка має свою межу завантаження – 4, 5, 6, а іноді навіть 8 і більше кілограм. Якщо завантажити більше речей, техніка може запуститися і навіть почати прання, але розраховувати на нормальне віджимання вже не варто. Спробуйте завантажувати менше білизни під час наступного прання.

, яку можна завантажувати в барабан. Кожна пральна машинка має свою межу завантаження – 4, 5, 6, а іноді навіть 8 і більше кілограм. Якщо завантажити більше речей, техніка може запуститися і навіть почати прання, але розраховувати на нормальне віджимання вже не варто. Спробуйте завантажувати менше білизни під час наступного прання. Розбалансування барабана . Причина проблеми – зворотна за попередню, тому що пов’язана з недостатньою для нормального прання вагою. Білизна збивається в купу, барабан не може нормально розкрутитись. Речі слід вручну рівномірно розподілити камерою і додати ще кілька предметів.

. Причина проблеми – зворотна за попередню, тому що пов’язана з недостатньою для нормального прання вагою. Білизна збивається в купу, барабан не може нормально розкрутитись. Речі слід вручну рівномірно розподілити камерою і додати ще кілька предметів. Вода, що залишилася в барабані. Через рідину, яка не була злита, набрати достатню для віджиму швидкість не вийде. Вода може не йти через зливний фільтр, шланг або патрубок, що засмітилися. Якщо усунути причину появи рідини в барабані не вдалося, звернутися до сервісу все-таки доведеться.

Ще одна поширена причина – сторонні предмети, які потрапили до пральної машинки. Визначити це допоможуть звуки, які будуть лунати з місця між барабаном і баком. Предмети доведеться витягти, але ще краще – не допускати їхнього потрапляння в пральну машину. Особливо якщо перуться дитячі речі, в яких обов’язково слід перевіряти кишені на наявність ключів, монеток і навіть їжі: все це може порушити роботу пральної машини.

Несправності, для усунення яких доведеться звернутися до сервісу

Якщо самотужки розібратися не вдалося, і проблеми з віджимом залишилися, доведеться звертатися до фахівців. Найчастіші неполадки зазвичай пов’язані з датчиками або електронним модулем, що вийшли з ладу. Рідше – виною всьому зламані мотор чи насос.

Вихід з ладу датчиків

Найпоширенішою причиною неможливості нормального віджиму вважається зламаний таходатчик. Завдання такого пристрою – контролювати швидкість обертання барабана. Якщо він виходить з ладу, кількість обертів може встановлюватися неправильно, через що машина починає віджимати набагато гірше, ніж зазвичай. Переконатись у наявності проблеми допомагає перевірка швидкості обертання барабана. А рішення – повна заміна сенсора, яку мають виконувати майстри.

З ладу може вийти і пресостат – датчик, що визначає рівень рідини в барабані. Поки пристрій нормально працює, зібрані ним дані відправляються до модуля, що управляє. Якщо пресостат зламаний, дані будуть недостовірними, блок управління неправильно реагує на ситуацію і не запускає віджимання (а також іншу програму або режим). Рішення – знову ж таки, заміна датчика силами спеціалістів.

Проблеми з електронним модулем

Причиною неправильного віджиму або його повної відсутності може стати поломка керуючого модуля. Проблема пов’язана з неправильною роботою програматора, який не може віддати команду, що запускає віджимання.

Способів вирішення два. Перший – перепрошивка модуля. Другий – заміна пристрою. І хоча прошити електронний блок набагато дешевше, така можливість не завжди існує, через що власнику пральної машини доведеться заплатити за заміну від 25% і більше від вартості самої техніки.

Проблеми з насосом чи двигуном

Машинка припиняє віджимати білизну при виході з її зливного насоса. Такий пристрій часто перегорає, вимагаючи ремонту чи повної заміни. Якщо несправний насос не замінити, вода не зливатиметься з барабана в каналізацію, барабан не обертатиметься, а речі — не віджиматимуться.

Віджимання не відбувається і в тих випадках, коли зламався двигун. Але тоді пралка в принципі не працюватиме, а не просто не віджиматиме. Мотор розташований під корпусом, тому навіть його діагностику мають виконувати спеціалісти.