Як можна перетворити старий смартфон на сучасний автомобільний відеореєстратор

Старий і непоказний телефон може принести користь. Наприклад, в якості автомобільного відеореєстратора. Дуже складно знайти корисніший і необхідніший автомобільний гаджет у наш час, ніж відеореєстратор. Що це таке? Фактично, це просто відеокамера із вбудованим сховищем даних та постійним підключенням до гнізда зарядки. І якщо це просто камера без апаратних особливостей, чому б не використовувати замість неї старий смартфон?





Смартфон в якості відеореєстратора: плюси та мінуси

Але перш ніж робити зі смартфона камеру спостереження для авто, необхідно дізнатися про плюси та мінуси цього рішення. Головна перевага стосується фінансів. Ви не витрачаєтеся на новий пристрій, а пристосовуєте під нові завдання один зі старих.

На смартфоні налаштовується автоматичне підключення до будь-якої доступної мережі Wi-Fi. Це зручно тим, що резервна копія даних буде відправлятися до хмарного сховища незалежно від того, їдете містом або паркуєтеся біля будинку.

Якщо виникла потреба переглянути записи, смартфон потрібно просто зняти з кріплення та запустити файли у вбудованому плеєрі. На великому дисплеї буде видно всі подробиці інциденту.

Смартфон – дуже приваблива ціль для грабіжників. Особливо, якщо він залишається на очах і ніяк не замаскований. Можна, звичайно, знімати його з кріплення і забирати щоразу, коли потрібно кудись відлучитись, а потім ставити назад. Тільки це клопітно і за пару днів набридне.

У деяких країнах дорожня поліція дуже суворо ставиться до наявності смартфона під рукою у водія: його можуть врахувати як відволікаючий фактор і виписати штраф.

Якість камери та умови зйомки

Від камери безпосередньо залежить, чи годиться телефон як реєстратор. Слабка матриця з роздільною здатністю менше ніж Full HD 1080р дуже погано показує себе в умовах з динамічним освітленням – деталізація практично ніяка.

Ще важливим є кут огляду. Від камери, яка бачить лише невелику частину капота, користі теж не буде. Як аналог відеореєстратора підійде лише той апарат, що охоплює все, що бачить водій через лобове скло. Тож потрібен смартфон із ширококутним об’єктивом, тобто не зовсім давня модель.

Оптимальним є смартфон, випущений максимум п’ять років тому. У старіших апаратів характеристики камери не відповідають вимогам відеореєстраторів. Та й стабільність роботи девайсу через солідний вік може бути під питанням.

Автомобільна камера спостереження знаходиться біля лобового скла та піддається впливу температурних перепадів. Звичайні смартфони на такі умови не розраховані, тому термін служби пристрою може різко скоротитися.

Для відеореєстратора слід вибирати телефон без фізичних пошкоджень. Апарат у пристойному стані прослужить довше.

Обсяг пам’яті

У старих телефонах обсяг пам’яті зазвичай мізерний – 64 або 32 ГБ. Перед використанням його доведеться відформатувати, щоб максимально звільнити простір.

Наявність слота microSD стане вагомою перевагою. Поставте картку на 128 ГБ, тоді можна буде записувати відео в максимальній якості і не турбуватися про те, що пам’ять заб’ється вже через кілька годин.

Тип фіксації

Можна купити готове кріплення, а можна винайти своє. Але треба пам’ятати, що великому та важкому телефону потрібен надійний тримач. Для початку варто визначитися з місцем, де він перебуватиме – на панелі приладів або на лобовому склі? Другий варіант кращий: у такому положенні камера захоплює більше простору.

Телефон повинен легко вийматися з кріплення, якщо ви не збираєтеся залишати його в машині на ніч або на час відсутності. А ще не забувайте, що смартфон не повинен заважати датчикам автомобіля. Не можна розміщувати його на відсіку для подушки безпеки.

Джерело живлення

У телефоні, що пробув в експлуатації два роки і більше, акумулятор слабо тримає заряд. Крім того, процес відеозапису сильно витрачає енергію, тому в машині смартфону знадобиться постійне живлення.

Купівля найдешевшого автомобільного зарядника та кабелю стане помилкою. Необхідно переконатися, що по кабелю пристрій отримуватиме електроживлення з достатньою швидкістю – щоб воно заряджалося швидше, ніж розряджалося. Кабель не повинен бовтатися перед водієм або біля рук.

Базові опції функціонального відеорееєстратора

Програми відеореєстратора є і для iPhone, і для Android, але не всі вони мають достатню функціональність. Насамперед шукайте наступні параметри:

вибір роздільної здатності відео;

GPS;

автоматичний запис;

запис у фоновому режимі;

вибір довжини відеофайлу;

автоматичне перезаписування файлів.

Додатково можуть стати в пригоді такі налаштування:

визначення зіткнень;

налаштування відео (експозиція, баланс білого);

вивантаження у хмару;

аудіозапис;

виклик екстрених служб;

обчислення швидкості GPS.

Ці функції зроблять відеозапис максимально інформативним, що сприятиме розглядам у разі ДТП.

Відеореєстратор запропонує нове життя старому телефону

Хоча в цього рішення є мінуси, воно досить практичне і добре інтегрується в сучасні тренди безвідходного життя. А ще дозволяє заощадити кілька тисяч гривень, що для сім’ї з невисокими статками може бути дуже суттєвим.