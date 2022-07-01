Xiaomi 12 Lite – китайський флагман вийшов офіційно

Без гучних заходів Xiaomi презентувала модель Xiaomi 12 Lite. Девайс просто з’явився на сайті компанії та у продажу на деяких інтернет-магазинах.





Новинка успадкувала зовнішні риси старших представників серії, тому виглядає не гірше за дорожчі флагмани. А от щодо заліза відмінності все ж таки є, причому у разі екрана навіть на краще. У Lite-версії встановлена ​​більша панель на 6.55 дюймів (6.28 дюймів у базового Xiaomi 12) з роздільною здатністю FullHD+ і частотою оновлення 120 Гц. По центру знаходиться невеликий виріз під 32-мегапіксельну фронталку, а ззаду розташовуються відразу три об’єктиви – на 108, 8 та 2 МП.

За продуктивність телефону відповідає процесор Snapdragon 778G. Гаджет вийшов досить тонким – всього 7.29 міліметрів при вазі 173 грами, тому довелося пожертвувати ємністю акумулятора, тут він всього на 4300 мАг, що за нинішніми мірками не так багато. Зате є 67-ватна швидка зарядка, яка заповнює батарейку до 50% лише за 13 хвилин. Працює новинка під управлінням нового Android 12 з інтерфейсом MIUI 13.

Орієнтовна вартість Xiaomi 12 Lite в Україні складе в районі 15 000 гривень за версію 8/128 ГБ. Старт продажів заплановано на 1 липня.