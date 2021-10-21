Google Pixel 6 – ідеальний смартфон для всіх фанатів Android

Якби ми вручали нагороду за самий розсекречений смартфон 2021 року Pixel 6 став би переконливим чемпіоном. Після маси витоків і чуток Google нарешті представила Pixel 6 і Pixel 6 Pro на заході 19 жовтня. Серія Pixel 6 – це перші телефони технологічного гіганта, в яких замість чіпів Qualcomm Snapdragon використовується власний процесор Google Tensor.





Читайте далі, щоб дізнатися повні характеристики, ціни і дату виходу топових камерофонів від Google.

Що всередині Пікселів?

Попередні пристрої лінійки були компактними, але в шостому поколінні від колишньої мініатюрності не залишилося і сліду. Розміри корпусу Pixel 6 складають 158.6х74.8х8.9 мм, а у Pro-версії і зовсім 163.9х75.9х8.9 мм. Все через те, що у новинок підросли екрани: базова модель отримала 6.4-дюймовий дисплей, виконаний за технологією AMOLED з FHD розширенням і адаптивною частотою оновлення в діапазоні 10-90 Гц, а топову оснастили зігнутою 6.7-дюймової QHD + панеллю з розгорткою до 120 Гц. Причому рамки у звичайного пікселя помітно товщі, ніж у Pro.

Серцем обох смартфонів є процесор Google Tensor. Це восьміядерний чіпсет (2 × 2.8 ГГц + 2 × 2.25 ГГц + 4x 1.8 ГГц) з графічним ядром Mali G78. Завдяки йому новинки повинні стати на 80% могутніше п’ятих пікселів. У базовій версії 8 гігів оперативки і 128/256 ГБ постійної пам’яті, у Прошки 12 ГБ ОЗУ, а флеш-накопичувач може вміщати до 512 ГБ інформації. Типи пам’яті в обох випадках найсучасніші – LPDDR5 і UFS 3.1 відповідно.

За рахунок нового процесора покращилася робота голосового помічника, смартфони тепер вміють робити субтитри для відео в режимі реального часу, а камери більш точно виставляють динамічний діапазон і баланс білого при зйомці фото.

Камери Pixel 6 теж серйозний прокачали. Звичайний Pixel отримав два об’єктива на 50 + 12 МП з ширококутним модулем, а в Pro-версії є додатковий телевик на 48 МП, що знімає з 4х оптичним зумом. Розширення фронталок становить 8 і 11 МП відповідно. З’явилася функція «Мобільний ластик», яка дозволяє видаляти небажані об’єкти з фото в один дотик і без підключення до інтернету. Відео на основний модуль можна писати до 4K при 60 fps.

Девайси отримали солідні акумулятори на 4614 мАг (Pixel 6), і 5000 мАг (6 Pro). Обидва підтримують 30-ватну швидку зарядку і бездротову зарядку потужністю 21 Вт. На жаль, Google пішла по стопах Apple і прибрала з комплекту поставки адаптер живлення – в коробці є тільки Type-C кабель і перехідник.

Новинки працюють під управлінням Android 12. Для них заплановано чотири великих оновлення ОС, а також рік патчів безпеки зверху. З додаткового оснащення у пристроїв є стереодинаміки, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC і захист від води за стандартом IP68.

Google Pixel 6: ціна

Вартість Pixel 6 і Pixel 6 Pro починається з 599 і 899 $ за версії з 128 ГБ пам’яті.

Докладні ціни такі:

Pixel 6 128 ГБ – 599 доларів;

Pixel 6 256 ГБ – 699 доларів;

Pixel 6 Pro 128 ГБ – 899 доларів;

Pixel 6 Pro 256 ГБ – 999 доларів;

Pixel 6 Pro 512 ГБ – 1099 доларів.

В Україні, як і попередні покоління, нові Пікселі офіційно продаватися не будуть. Але вже скоро їх можна буде купити у сірих продавців. Офіційний старт продажів по всьому світу запланований на 28 жовтня.