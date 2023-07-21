З’явився спосіб перетворити будь-який смартфон на телескоп

Компанія Vaonis представила незвичайний гаджет, який здатний перетворити звичайнісінький смартфон на справжній телескоп. Назвали пристрій Hestia і виглядає він як невелика прямокутна коробка на штативі з поглибленням для смартфона. Вставляєте пристрій усередину – і через камеру можна спостерігати за найближчими планетами, а за бажання і робити знімки.

На відміну від звичайного телескопа, Hestia не потрібне тонке налаштування лінз, все працює буквально «з коробки». А орієнтуватися серед небесних тіл допоможе фірмова мобільна програма, яку потрібно встановити на смартфон.

Усередині Hestia є масив оптики з 25-кратним зумом, якого достатньо, щоб детально розглянути, наприклад, Місяць або побачити плями на Сонці без шкоди для очей. Чіткість картинки залежатиме від камери смартфона – чим вона краща, тим більше об’єктів у космосі вдасться розглянути.

Гроші на реалізацію задуму Vaonis збирає краудфандінгом на Kickstarter. На етапі зборів за Hestia просять $149. Якщо кампанія завершиться успішно, продажі пристрою стартують у грудні.