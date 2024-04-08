Вже не топ: Samsung потіснив Apple на світовому ринку смартфонів

За підсумком лютого 2024 року компанія Samsung продала 19,69 млн смартфонів, зайнявши таким чином 20% ринку, що є найкращим результатом серед інших брендів. Про це повідомляє видання The Korea Times, посилаючись на дані аналітичної фірми Counterpoint Research.

Зокрема, Samsung зберегла лідерську позицію на ринку Європейського союзу з часткою часткою 34%. Крім того, виробник смартфонів Galaxy відзначив помітне зростання поставок у США, де традиційно домінує Apple – з січня до лютого 2024 року Samsung збільшила свою частку на цьому ринку з 20 до 36%. При цьому частка Apple у США зменшилася з 64 до 48%.

До Samsung топ-I брендом на світовому ринку смартфонів була Apple. Компанія посіла лідируючу позицію у вересні 2023 року, вперше за 13 років поваливши Samsung. Зараз американський бренд змістився на друге місце – він за підсумком лютого 2024 року відвантажив 17,41 млн пристроїв і зайняв 18% ринку.

Аналітики пов’язують реабілітацію Samsung з успіхом серії смартфонів Galaxy S24, яку компанія представила в січні 2024 року