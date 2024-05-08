Google нарешті випустила дешевий Pixel 8a

Компанія Google по-тихому представила найдоступніший смартфон серії Pixel 8 – Pixel 8a з оновленим дизайном і топовим залізом.

Google Pixel 8a зовні нагадує Pixel 8, але з пластиковою задньою панеллю і алюмінієвою рамкою. Девайс оснащений 6,1-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 2000 ніт.

На задній панелі Pixel 8a розташовані дві камери: основна на 64 Мп і надширококутна на 13 Мп. Роздільна здатність селфі-камери становить 13 Мп. Також новинка отримала чипсет Google Tensor G3 зі співпроцесором безпеки Titan M2, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x і накопичувачем стандарту UFS 3.1 на 128/256 ГБ.

Серед інших цікавих особливостей – стереодинаміки, підекранний сканер відбитків пальців, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2, NFC, підтримка двох SIM-карт (nano + eSIM) і вологозахист IP67. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4492 мАг з підтримкою дротової зарядки до 18 Вт і бездротової до 10 Вт.

Ціни на Google Pixel 8a в США стартують з $499 за версію зі 128 ГБ пам’яті і $559 за модель на 256 ГБ.