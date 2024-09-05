Bluetooth 6.0: що нового принесе новий стандарт

Bluetooth SIG представила специфікації Bluetooth 6.0, розповівши про деякі можливості технології. Інформації про те, коли технологія з’явиться в комерційних пристроях, поки що немає, проте розробники та виробники обладнання вже можуть працювати з технологією.

Основний інтерес викликала здатність Bluetooth 6.0 з точністю до сантиметра позиціонувати пристрої. Вона реалізується за допомогою технології Channel Sounding, яку згадують у зв’язці з Find My компанії Apple. Функція працює на базі Bluetooth, тому нова його ітерація допоможе Apple значно підвищити ефективність сервісу.

Також Channel Sounding забезпечує підвищений рівень безпеки, збільшує об’єм переданих даних і знижує затримку, що актуально для додатків, які працюють зі звуком.