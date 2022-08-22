В США готують “вбивцю Tesla” з неймовірними характеристиками

Вже у найближчому майбутньому в електромобілів Tesla з’ являться достойні конкуренти, такі ж самі стильні, швидкі та безпечні. Наприклад, компанія Lucid після того, як представила флагманський електроседан, може легко обійти усіх наявних виробників електрокарів. Новий електромобіль отримав назву “Lucid Air Sapphire”, але у вузьких кулуарах його називають “вбивцею Тесли”.





Електричний седан має під капотом не 1, а одразу 3 мотори потужністю понад 1200 кінських сил. На сьогодні більш потужної моделі електрокарів просто не існує.

Нова тримоторна архітектура від Lucid посилила фінальні технічні показники. Один двигун розміщений спереду, а два ззаду. Більш того, задні двигуни розміщені окремо для лівого та правого колеса.

Поки що про них виробник офіційно нічого не заявляв, в тім ходять чутки, що в автівки прискорення 0-60 миль/год досягається менше ніж за 2 секунди, а проходження квотера буде можливим всього за 9 секунд.

Але на цьому “приємності” не закінчуються. Lucid подбали про систему охолодження автомобіля та батареї, а також покращили підвіску, розширили можливості рекуперації, а на колеса поставили карбонові аеродинамічні диски. Гума також була обрана одна із кращих, що може бути, а саме Michelin.

Lucid Air Sapphire реально буде кращим у своїй лінійці не лише за технічними параметрами, а й за дизайном. Спеціально для цього флагмана створили колір сапфіровий синій (Supphire Blue).

У салоні спортивні сидіння та комбінована оббивка із синіми елементами. На дисплеях бортового комп’ютера також будуть оригінальні фішки, так запевняє виробник.

Коштуватиме таке задоволення не дешево. Стартова ціна від 249 тисяч доларів США. Перша партія авто очікується у 2023 році для Канади та Сполучених Штатів Америки.