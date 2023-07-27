Що означає, якщо абонент постійно зайнятий під час дзвінка

Звичайна ситуація: ви комусь телефонуєте, але телефон абонента зайнятий. Можливо, людина з кимось спілкується, думаєте ви і вирішуєте набрати пізніше. Однак згодом при дзвінку теж лунають короткі гудки. Номер зайнятий постійно, і з людиною не виходить зв’язатися, навіть коли вона ні з ким не розмовляє.

Давайте розберемося, чому абонент постійно зайнятий і що можна з цим зробити.

Ви у чорному списку

Мабуть, найпоширеніша і найбанальніша причина коротких гудків – це чорний список. Ваш номер туди могли помістити випадково чи навмисно. Щоб перевірити це, просто наберіть людину з іншого номера. Якщо вона візьме слухавку, попросіть витягнути вас із ЧС – інакше додзвонитися не вдасться.

Увімкнено блокування всіх дзвінків

Усі сучасні смартфони підтримують функцію блокування вхідних дзвінків із невідомих номерів. Якщо вона активна, то абонент при дзвінку завжди буде зайнятий і зв’язатися з ним зможуть тільки люди, які внесені до списку контактів. Знову ж таки, проблему можна виправити лише поспілкувавшись з адресатом особисто.

Блокування з боку оператора

Мобільні оператори надають послуги з тимчасового блокування номера. Ними користуються, коли хочуть убезпечити себе взагалі від усіх зайвих дзвінків. Наприклад, на випадок важливої ​​наради або під час іспиту, коли не можна відволікатися. Зазвичай функція безкоштовна та швидко підключається/відключається за допомогою USSD-коду. Що спонукає людей користуватися нею замість «режиму польоту» ми не знаємо, але такий випадок теж має місце.

Проблеми з мережею

Не має значення, який у вас мобільний оператор: Київстар, Vodafone чи lifecell – проблеми зі зв’язком трапляються у всіх. І наслідком таких проблем можуть бути короткі гудки при дзвінку на будь-який номер. У цьому випадку сенс просто зателефонувати з іншого місця, перечекати або спробувати змінити тип мережі. Останнє особливо актуально, якщо ви знаходитесь десь за містом, де ловити можуть тільки вежі, що працюють за стародавніми стандартами 2G та 3G. Ви можете змінити тип мережі у налаштуваннях SIM-картки.

Криво налаштована переадресація

Причиною того, що телефон завжди зайнятий може бути переадресація. Сама по собі це дуже корисна функція, за допомогою якої можна перенаправити дзвінки з одного номера на інший. І користуються нею часто. Теоретично легко помилитися і вказати для переадресації невірний номер. А це означає, що ваші дзвінки будуть йти абияк, у тому числі на номер, який може бути неактивний. Вирішується проблема через налаштування дзвінків, але вже на стороні абонента.

SIM-карта вийшла з ладу

“Сімки” не вічні. Дуже стара SIM-карта, нехай і рідко, але все ж таки здатна завдати незручностей. Якщо ви намагаєтеся дзвонити з різних місць, у різний час і за різними номерами, а лінія завжди зайнята, то можна запідозрити смерть стародавньої SIM. Що робити у такому разі? Для початку можна спробувати переставити її з одного слота в інший, а якщо не допоможе, то потрібно звертатися в підтримку вашого мобільного оператора, щоб перенести номер на нову SIM-карту.

Зламався телефон

Вийти з ладу може й телефон. Достатньо один раз невдало впустити його або намочити, як апарат почне глючити і з нього не додзвонитися. У телефоні причина чи ні – з’ясувати досить легко. Потрібно переставити “сімку” в інший пристрій та спробувати зателефонувати знову. Ну а зі зламаним гаджетом шлях тільки до сервісного центру або магазину за новим.