Asus ZenFone 10 – плюси та недоліки компактного флагмана

У коробці разом із Asus ZenFone 10 ви отримаєте інструкцію, чохол, кабель, блок живлення на 30 Вт. При цьому в чорному кольорі смартфон швидко мажеться, тому краще беріть пристрій іншого кольору.

Доступні три варіанти комплектації цього апарата. Це 8/128 ГБ (можна купити тільки в чорному кольорі), 8/256 ГБ (доступні зелений, чорний, білий, синій, червоний кольори), 16/512 ГБ (є в зеленому та чорному кольорі). І найкраще брати версію з 16 ГБ оперативної пам’яті, оскільки з 8 ГБ смартфон починає гальмувати.

Як і на ZenFone 9, на 10-й версії стоїть захист від вологи та пилу за стандартом IP68. Крім того, він має роз’єм для навушників.

При цьому не обійшлося і без косяків. Наприклад, віджетів Asus ZenFone 10 мало і виглядають майже всі вони не дуже. Крім того, ZenFone забороняє передавати повідомлення зі смартфона на годинник Huawei Watch 4 Pro, оскільки мобільний додаток для цього годинника вважається небезпечним. Нарешті, Asus обіцяє лише два роки повноцінних оновлень та один рік оновлень безпеки.

Частота оновлення екрана ZenFone 10 збільшилася до 144 Гц. Однак отримати їх можна тільки в певних іграх (і в яких саме ведучий не знайшов). Загалом дисплей у новинки чудовий, яскравості на сонці вистачає.

Оснащений Asus ZenFone 10 потужним процесором Snapdragon 8 Gen 2. У AnTuTu він набирає 1,5 мільйона балів. У Genshin у локації Мондштадт ви зможете на максимальних налаштуваннях графіки отримати 55-59 к/с, за динамічних сцен – до 48-50 к/с. Рідко зустрічаються в цій грі фризи, але також є зниження FPS до 25 і помірне нагрівання. Call of Duty на максимальних налаштуваннях йде зі стабільними 60 к/с, War Thunder – 60 к/с (з просадками до 45 к/с і трасуванням променів) і 80 к/с і більше (без трасування променів).

Якість фотографій стала однозначно кращою у порівнянні з попередником. Основний сенсор має у Asus ZenFone 10 роздільну здатність 50 МП. При цьому стабілізація відео є лише у Full HD. Знімки на основну камеру вдень часом виходять дуже добрими, але телефон при створенні фото досить довго «думає». При поганому освітленні знімки виходять посередні.

Витягує телефон 7-8 годин роботи екрану. За активного користування його вистачить на 1,5 дні. До 100% заряджається ZenFone 10 приблизно за 1 годину 20 хвилин.

Висновок

Чи варто брати Asus ZenFone 10? Якщо зараз у вас є ZenFone 9, то ви різниці не відчуєте взагалі. Є сенс переходити на 10-у версію з 9-ї тільки у випадку, якщо ви хочете оновлення камер і якщо вам потрібна бездротова зарядка.