В Україні набирає обертів нова шахрайська схема обману довірливих громадян

Сотні українців постраждали від телефонного шахрайства. Тепер зловмисники отримують доступ до банківських рахунків через особистий кабінет жертви. Експерти розповіли, в чому суть нової злочинної схеми і як убезпечити себе і близьких.





Вигідна пропозиція

Специфіка злочину в тому, що людям дзвонять з, начебто, номеру телефону банку і повідомляють про вигідні пропозиції. Наприклад, часто пропонують вклади з підвищеною відсотковою ставкою або кредитні продукти під мінімальний відсоток.

Зловмисники в розмові підкреслюють, що такої послуги ще немає на офіційному сайті, але при бажанні її можна оформити. У разі згоди людини шахрай надсилає посилання, переходячи по якому потрібно авторизуватися в особистому кабінеті.

При цьому сторонній ресурс зовні схожий на офіційний сайт банку.

Як тільки жертва робить це, логін і пароль виявляються в руках шахраїв. Всі кошти з банківських вкладів і кредитних карт цієї людини переводяться на сторонні рахунки протягом декількох хвилин.

У чому небезпека

Шахраї постійно вдосконалюють свою діяльність, впроваджуючи нові методи і використовуючи прийоми психологічного тиску на громадян. Наприклад, в минулому році зловмисники дзвонили і повідомляли про блокування всіх коштів абонента через несанкціонований доступ до них. Злочинці таким способом дізнавалися у жертв відомості для доступу в мобільний банк.

Унікальність нової схеми полягає в тому, що користувачів не лякають, повідомляючи про потенційну загрозу. Сьогодні людей намагаються заманити вигідною пропозицією, граючи на бажанні заробити або накопичити гроші.

Шахраї зазвичай знають про останні економічні події в Україні і світі, а також обізнані про поточні відсотки кредитів та депозитів провідних банків. Це допомагає їм ввести в оману навіть досвідченого клієнта будь-якої фінансової організації.

Як захиститися

Єдиний спосіб надійно захистити себе від злочинної схеми – не довіряти стороннім особам. Краще за все не реагувати на дзвінки з підозрілих номерів. А якщо вже відповіли, то переривайте розмову при найменшій підозрі на спробу шахрайства. Номери, з яких надходять настирливі дзвінки, краще відразу вносити в чорний список.

Крім того, всі діючі акції по реалізації банківських продуктів розміщуються на офіційних сайтах кредитних організацій. Ви в будь-який момент можете зайти на інтернет-ресурс і уточнити умови нових пропозицій.

Багато людей повідомляють номери телефонів зловмисників в соціальних мережах. Згодом це допомагає створити інформаційні бази і попередити абонентів про підозрілий дзвінок.