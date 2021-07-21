Такі купюри не візьмуть ніде: в яких випадках пункти обміну можуть відмовити в прийомі

В мережі з’являється все більше скарг на українські обмінники, які відмовляються приймати купюри доларів і євро, якщо ті перебувають в неякісному стані. У деяких випадках співробітники пунктів погоджуються прийняти гроші, але з величезною комісією, розмір якої часто доходить до половини їх вартості.





Що кажуть регулятори

У більшості подібних випадків громадяни України поступають просто – закидають правоохоронні органи скаргами на «свавілля обмінників». Однак подібні звернення практично не мають шансів на успіх – представники обмінних пунктів діють в рамках законодавства. Причина проста – вони мають право не приймати купюри, які відрізняються явними дефектами на поверхні. До них відносяться:

наявність плям фарби на поверхні, включаючи чорнильні (малюнки ручкою);

порвані краї або папір, що зносився;

пошкодження поверхні в декількох місцях відразу.

Виходячи з цього, обмінники мають право не приймати купюри, на яких є хоча б найменший дефект, наприклад, намальована цифра ручкою або порваний, а потім підклеєний край. Причина проста – є ризик, що за такими ось ушкодженнями заховані ознаки підробки. Щоб не допустити прийняття підробленої купюри, обмінні пункти використовують спеціальні детектори, які відзначають найменші порушення цілісності виробу.

Втім, практично всім відвідувачам з пошкодженими купюрами обмінники пропонують вихід – вони викуповують грошовий знак, віддаючи в обмін нову валюту, але при цьому стягують комісію. Часто ці комісійні збори величезні і доходять до половини фактичної вартості виробу. Менша «такса» пропонується банками, але там подібні купюри не заберуть відразу, а відправлять на перевірку, яка може тривати кілька днів.