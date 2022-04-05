В Україні запрацював новий спосіб доставки посилок

Найбільший поштовий оператор України, з огляду на проблеми з доставкою вантажів під-час війни, вирішив пригадати минуле. Після 21-річної перерви «Укрпошта» відновила співробітництво з «Укрзалізницею» і вже встигла запустити перший поштовий потяг.





Зруйновані війною дороги, велика кількість блокпостів, небезпека для співробітників – це ще далеко не всі причини, які змусили поштову компанію шукати альтернативу автомобільній доставці вантажів. Натомість залізниця зараз є набагато безпечнішим способом транспортування посилок та листів. Тож керівництво «Укрпошти» вирішило відновити партнерські стосунки з «Укрзалізницею», які були розірвані понад два десятиліття тому.

Наразі компанії встигли запустити лише один поштовий потяг за маршрутом Львів-Київ. До столиці із вантажем «Укрпошти» він прибув у суботу 2 квітня. Про цю подію з гордістю повідомили у прес-центрі державного поштового оператора.

«Вже розвантажили чимало коробок з поштою та посилками. Далі вони поїдуть автомобілями «Укрпошти» до відділень, згодом – за адресами отримувачів», – зазначили представники компанії у своєму повідомленні.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський також поділився планами поштового оператора на майбутнє. Наразі він збирається розвивати співробітництво з «Укрзалізницею». Зокрема вже найближчим часом буде запущено ще кілька поштових потягів за іншими маршрутами. Напрямки обиратимуть з огляду на безпеку вантажів та персоналу обох компаній.

Варто зазначити, що «Укрпошта», незважаючи на воєнний стан в країні, стабільно працює та надає всі види послуг своїм клієнтам. Зокрема силами оператора регулярно доставляється до адресатів по всій країні безліч листів та посилок. Та що найважливіше, «Укрпошта» проводить виплати пенсій навіть у найнебезпечніших регіонах України.

Важко уявити, однак оператору вдалося доставити кошти більш ніж 80% пенсіонерів у найгарячіших точках України – на Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та в інших регіонах, які регулярно обстрілює ворог. Тож діяльність державної компанії в такий складний для країни час справді заслуговує глибокої поваги.

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