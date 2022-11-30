Встраиваемые духовки: качество, комфорт и изысканный стиль

Современную кухню невозможно представить без духовки – устройства, с помощью которого можно готовить множество вкусных и полезных блюд как для повседневного, так и для праздничного меню. Именно из духового шкафа получается самое сочное мясо, самая нежная рыба и самые ароматные овощи.

Духовой шкаф может являться элементом стационарной кухонной плиты, либо быть автономным. Как правило, автономные модели встраиваются в кухонный гарнитур, поэтому их называют встраиваемыми.

Выбираем принцип работы: газ или электричество

Если духовка встраиваемая, то в комплекте с ней обычно приобретают варочную панель. Причем оба эти устройства могут быть разного типа – одно газовое, другое электрическое. Также в продаже представлены модели, совмещающие и тот, и другой способ нагрева, что значительно расширяет их возможности. Газовые духовые шкафы будут выполнять свои функции вне зависимости от наличия электричества, поэтому они способны работать даже в случае аварийного отключения электроэнергии. Электрические варианты позволяют пользователю заранее установить все необходимые параметры приготовления яств, включая время и температурный режим. По окончании рабочего цикла агрегат просигнализирует о готовности блюда.

Преимущества встраиваемых духовок

Такая техника для кухни обладает целым рядом очевидных преимуществ. К ним можно отнести:

эргономичность. Встраиваемые устройства существенно экономят кухонное пространство, поскольку они монтируются непосредственно в мебель, фактически становясь с ней одним целым;

комфорт. Встраиваемые духовки позволяют игнорировать стандартное расположение техники, когда духовые шкафы обязательно располагаются под варочной поверхностью. Установить устройство можно в любом месте кухонного пространства – там, где хозяйке будет удобно им пользоваться;

высокий уровень качества современных агрегатов. Техника защищена от излишнего нагрева и вибрации, благодаря чему удается сохранить мебель целой и невредимой;

стильный дизайн. Обычно встраиваемую духовку подбирают в соответствии с общим стилем оформления кухни, поэтому она выглядит куда более привлекательно, чем отдельно стоящие аналоги;

простой уход. Так как в свободном доступе остается только передняя панель духового шкафа, ухаживать за ним намного проще.

Остается лишь выбрать подходящую модель встраиваемой духовки и наслаждаться приготовленными в ней кулинарными шедеврами!