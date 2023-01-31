ТОП-5 аксессуаров для Samsung Galaxy A34 5G

Смартфон давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Сделать его эксплуатацию более комфортной и безопасной позволяют различные аксессуары. Главное место среди них занимают защитные товары. Для Samsung Galaxy A34 5G купить чехол нужно с первых дней эксплуатации. Надежный кейс поможет защитить устройство от царапин, ударов и других повреждений. По низкой цене купить чехол на Samsung Galaxy A34 5G можно в интернете. Для Samsung Galaxy A34 5G цена чехла в онлайн магазинах ниже, чем у оффлайн-продавцов. В интернете можно также приобрести и другие аксессуары для этого смартфона по низкой цене. Рассмотрим все необходимые товары.

Чехол – надежный защитник телефона

Чехлы имеют различную конфигурацию, но можно выделить два основных типа:

«книжки»;

накладки.

Первые состоят из задней панели и передней крышки, закрывающей экран. Такая конструкция обеспечивает устройству эффективную всестороннюю защиту. Накладки прикрывают только торцы и тыльную часть девайса. Такие чехлы в основном имеют тонкие стенки и минимальный вес, поэтому они не мешают удобному использованию аппарата.

Кейсы служат не только для защиты гаджета от внешних угроз, но и для его украшения. Богатый выбор цветовых и дизайнерских решений позволяет выбрать аксессуар на любой вкус.

Защитные стекла для безопасности экрана

Защитное стекло является надежным средством защиты тачскрина. Оно делается из прозрачного материала твердостью 9H по шкале Мооса. Этот аксессуар способен защитить экран от загрязнения, царапин, сколов и даже ударов, не ухудшив при этом скорость и качество работы сенсорной панели.

Защитные стекла разделяют на три типа:

2D – классическое стекло с плоской поверхностью и скругленными краями, которое закрывает только плоскую лицевую часть смартфона;

2.5D – стекло со скругленными краями, способное закрывать и изогнутые края дисплея, выступая немного дальше;

3D+ – защитный аксессуар, который повторяет все изгибы экрана.

Наиболее удобными и практичными являются стекла 3D и больше, поскольку их трудно случайно зацепить и отклеить. Помимо того, они лучше прочих типов оберегают дисплей от повреждений.

Защитная пленка для минимальной защиты экрана

Защитная пленка – это прозрачный аксессуар, выполненный из полимера. Она позволяет защитить переднюю часть гаджета от царапин и других мелких дефектов. При этом благодаря своей тонкости пленка не сказывается на чувствительности тачскрина.

В зависимости от типа покрытия пленки делят на глянцевые и матовые. Глянцевые отличаются высокой гладкостью и способностью отражать свет. Они гарантируют отличную цветопередачу, благодаря чему изображение всегда будет красочным, ярким и четким. Матовые пленки защищают от бликов, возникающих во время использования девайса в местах с сильным освещением. Также в отличие от глянцевых аналогов они способны скрывать отпечатки пальцев, благодаря чему дисплей всегда будет иметь опрятный вид.

Наушники для наслаждения качественным звуком

Встроенные динамики девайса при всем своем качестве не могут гарантировать такой же качественной передачи звука, как наушники. По этой причине грамотно подобранная гарнитура будет весьма кстати при прослушивании музыки или просмотре кинофильмов. Обычные студийные наушники для этих целей могут не подойти из-за их слишком высокого сопротивления. Поэтому лучше отдавать предпочтение компактным моделям, которые можно везде носить с собой.

Павербанк – чтобы всегда быть на связи

Внешний аккумулятор или повербанк позволит подзаряжать гаджет там, где нет доступа к электросети. Этот аксессуар особенно незаменим в путешествиях. Первый параметр, на который следует обратить внимание при его выборе, – емкость. Она может составлять:

1 000 мАч – этого достаточно для подзарядки смартфона на 2 часа работы;

10 000 мАч – достаточно для 2 полных циклов зарядки;

20 000 мАч – модели, рассчитанные на долгие путешествия, способные обеспечить 4 полных заряда батареи телефона.

Павербанки могут поддерживать технологию быстрой зарядки Quick Charge. Существуют и беспроводные аналоги, представляющие собой панель, отдающую энергию лежащему на ней аппарату.

Самсунг Галакси А34 5G является мощным, ультрасовременным смартфоном. Грамотно подобранные аксессуары помогут сделать его эксплуатацию более безопасной и расширят его возможности.