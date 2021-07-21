Що знає про вас провайдер інтернету та як захиститися від стеження

Анонімність і безпека в інтернеті залишаються однією з головних проблем багатьох користувачів. Кожен день ми піддаємося спостереженню з боку сайтів, інших користувачів, провайдера, правоохоронних органів. І навіть якщо ми нічого не порушуємо, як нам здається, ми все одно можемо потрапити під пильну увагу.





Але сполучною ланкою між нами і світом інтернету є провайдер. Тобто та організація, яка надає нам послуги доступу в інтернету. Для того, щоб більше знати про безпеку в мережі, необхідно знати, яку інформацію про нас може зберігати сам провайдер.

Що зберігає про нас провайдер і небезпечні теми для пошуку

В першу чергу, провайдер зберігає про нас логи підключень до сайтів. Ці логи містять час підключення і IP адреси сайтів, за якими ви переходите. Зберігаються не URL сайтів а IP адреси. При цьому, на одному IP можуть бути кілька різних сайтів або сторінок.

Що стосується дій на сайті. Як ви знаєте, сайти можуть знаходитися на різних протоколах. А саме: HTTPS (безпечне з’єднання, є замочок поруч з URL в браузері) і HTTP (незахищене з’єднання, замочок відкритий). HTTPS шифрує з’єднання, а це значить, що провайдер не зможе побачити, які саме дії ви робили на сайті. А ось HTTP нічого не шифрує, і у провайдера буде набагато більше інформації про ваші дії.

А це означає, що на незахищених сайтах небезпечно шукати і спілкуватися на “слизькі” теми. Такими темами є: інформація про наркотичні речовини; вибухові речовини і зброю; порнографія, особливо дитяча; останнім часом сюди ж відноситься інформація політичного характеру, а також екстремізм і тероризм, якщо запит задається не з освітньою метою.

Виходячи з цього, якщо ви перебуваєте на незахищеному сайті, потрібно подумати кілька разів перш, ніж щось робити. Це саме можна сказати і про пошукові системи.

Взагалі, інформація про відвідані сайти зберігається півроку, а запити в пошукових системах – 30 днів.

Як же вони розуміють, що користувач шукає заборонену інформацію?

Тут все автоматизовано. Існують тригери, які спрацьовують, якщо користувач навмисно щось шукає, пов’язане зі “слизькими” темами. Коли тригери спрацьовують, ця інформація передається в спец. служби, для подальшої перевірки.

Це означає, що можна стати об’єктом спостереження, навіть не підозрюючи про це, з впевненістю, що ви нічого не порушуєте.

Чи бачить провайдер торенти

Торенти провайдер теж бачить. Але бачить він загальну інформацію: назву, розмір, джерело. Але вже з цієї інформації можна визначити багато.

В цілому, як ми бачимо, торенти не заборонені. Принаймні технічно нічого не зроблено для їх заборони. Є порушення авторських і суміжних прав. Але поки що цим ніхто не переймається. Аж надто багато мороки.

Якщо ви хочете приховати всю інформацію про торенти, є одне рішення. Можна використовувати Web версію торента (не реклама). Наприклад у uTorrent є така. У чому перевага?

В тому що тут використовується шифрування торента і HTTPS протоколу. Це означає, що провайдер не розпізнає інформацію про торент. Хоча активність завантаження все одно видасть торент.

Навіщо провайдерам стежити за нами

За фактом, самим провайдерам взагалі без різниці, що і де ми робимо – вони просто заробляють гроші. Однак, країни, під чиєю юрисдикцією вони знаходяться, диктують правила. А саме, законодавство. Воно зобов’язує провайдерів “зливати” інформацію про користувачів, в разі необхідності.

Як захиститися від стеження

Все що в наших силах – це максимально зашифрувати інформацію про свою діяльність. Як ми це можемо зробити:

1. VPN. Використовуємо їх. Причому не браузерні, а загальний. Він непогано зашифрує інформацію про нашу діяльність. При цьому, краще використовувати платні VPN, так як вони краще шифрують дані і у них вище швидкість. Наприклад, завантажувати великі файли з безкоштовного VPN дуже складно.

2. TOR браузер. Цей браузер максимально анонімізірує вашу діяльність на сайтах. Вийти на вас буде дуже складно, так як він створює великий ланцюжок, що складається з різних комп’ютерів в різних країнах. Зрозуміло, що активність браузера, скаже про те що це TOR браузер, проте інформація про вас і про дані сайту, буде повністю зашифрована.

Однак використовувати в повсякденному житті його не зовсім зручно, тому він підійде тільки для конкретних цілей.

Ви можете думати і говорити про TOR що завгодно. Але адекватним людям, кому потрібна безпека, даний браузер відмінно підходить.

Висновок

Сподіваємося, тепер ви будете розуміти, що можна робити і шукати в інтернеті, а що робити не бажано. Всі способи захисту, які ми перерахували, легальні, і їх можна використовувати без побоювань.