DDoS, фішинг і не тільки: що може наробити вірус у смартфоні базі Android

Багато хто вважає, що вірусів у смартфоні не буває, але це далеко не так. Чим популярніша система, тим більше буде тих, хто захоче якимось чином отримати різного роду зиск. Йдеться про хакерів — для когось написати вірус є спортивним інтересом, хтось працює у команді чи просто хоче заробити.





Поговоримо про те, що може зробити вірус у смартфоні на Android.

Використання смартфона як проксі сервера

Для того, щоб чинити протиправні справи, зловмисникам важлива анонімність, яку вони створюють через ланцюжок заражених пристроїв. Сигнал від кінцевого комп’ютера проходить через десятки смартфонів та комп’ютерів, що дозволяє хакеру залишатися анонімним.

Вирахувати такий ланцюжок, особливо, якщо пристрої перебувають у юрисдикції різних країн, майже неможливо. Нерідко заражений пристрій може використовуватися для створення DDOS атак на сайти. В окремих випадках, заражений смартфон можуть використовувати для обчислення будь-яких завдань, наприклад, майнінгу криптовалют.

Вставка банерів та фішинг

Шкідливі програми можуть вставляти рекламні банери у програми, браузер і навіть у саму операційну систему. Як правило, реклама буде дуже агресивною в стилі “Отримайте компенсацію в 300 000 гривень” або з дуже “жовтими” заголовками. Також вірус може встановити свої програми для найрізноманітніших справ.

Також шкідлива програма може займатися фішингом – замінювати URL-адреси відомих сайтів для крадіжки авторизаційних даних.

Збір даних

Нерідко віруси можуть займатися збиранням даних зі смартфона для подальшого ручного аналізу. Наприклад, якщо вдасться зламати смартфон відомої людини і знайти на неї компромат, хакер може попросити непогану суму за «непублікацію» компрометуючих фотографій або документів.

Також користувачі іноді зберігають авторизаційні дані у нотатках смартфона. За допомогою збору даних зловмисник може викрасти облікові дані інших програм, якщо вони зберігаються на пристрої та прочитати електронну пошту.

Блокування пристрою

З метою отримання грошової компенсації за розблокування. Як правило, після переказу грошей хакеру пристрій не розблоковується.

Перехоплення смс

Мабуть, найнебезпечніший тип вірусу. Якщо шкідлива програма отримає доступ до розділу SMS, то є ризик втратити гроші з банківського рахунку. Програма може надіслати SMS про переказ ваших коштів на рахунок до зловмисника.

Або отримати код доступу до інтернет банку. Якщо ви зберігаєте більше суми, то як телефон для отримання SMS від банку використовуйте звичайну кнопкову «дзвонилку». Такий телефон не має доступу до інтернету та ризик перехоплення SMS зведений до 0.

«Перехоплювач» SMS може також займатися крадіжкою облікових записів, зчитуючи код відновлення для скидання паролів.

Якщо ваш пристрій аномально гальмує, нагрівається без видимих ​​причин і споживає багато трафіку, варто перевірити систему на віруси або зробити скидання до заводських налаштувань.

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