Чому 130-тонний камнінь у Франції може зрушити будь-який бажаючий?

У Франції, неподалік комуни Уельгоат, розташований дивовижний ліс. У ньому багато різних чудес природи, але одне з них особливо подобається туристам – важкий камінь, зрушити який під силу будь-якому бажаючому, навіть маленькій дитині. Люди з усього світу з’їжджаються в ліс Уельгоат, щоб спробувати самостійно хитнути брилу, і записати весь процес на відео. Адже збоку це виглядає, начебто у людини раптово з’явилася суперздатність. Але що ж дозволяє людям рухати камінь, вага якого більша за 130 тонн?





Чудовий ліс Уельгоат

Раніше ліс займав всю територію Бретані, але від нього залишилося лише 10000 м ². Щоправда, менш цікавим і унікальним він від цього не став. Ліс Уельгоат наповнений не лише деревами, а й незвичайними композиціями з каменю, створеними природою. У ньому можна знайти гору, розташовану прямо над озером, що складається з каменів різного розміру, гігантський кам’яний гриб, тремтячу скелю та інші дива природи.

Тремтяча скеля

Скеля завдовжки майже 7 метрів, важить 137 тонн. Виглядає вона дуже переконливо, і навіть не скажеш, що її можна привести в рух невеликим зусиллям. Складається камінь з граніту , забарвлення його сіре. Але непомітна зовнішність не заважає каменю бути популярним серед любителів ефектних відео. Прозвали гігантський камінь тремтячою скелею. Таку назву камінь отримав через те, що при впливі на нього сили він починає рухатися взад-вперед, ніби тремтить .

Чому камінь легко зрушити?

Вся справа у його розташуванні. Здається, що він знаходиться на рівной поверхні, але насправді це не так. Насправді камінь розмістився на височині іншої скелі, на її піку. Причому площа нижньої гірської височини значно менша, ніж площа самого каменю.

Таким чином з’явився ефект гойдалки: половина каменю лежить ліворуч від точки опори, а інша відповідно по праву. Як і на гойдалці, досить невеликого натискання на камінб, щоб рух почався. Але куди попало тикати не вийде, щоб брила затремтіла, потрібно впливати на певну точку. Тільки так станеться диво. До речі, це не єдиний камінь на світі, що гойдається, у світі є ще кілька подібних «чарівних» каменів.

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